ارگ: حنیف اتمر صلاحیت اجرایی ندارد

خبرگزاری رصد: ارگ ریاست‌جمهور در واکنش به حرف‌های وزیر امور خارجه کشور که خواستار برکناری حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی شده، می‌گوید که او صلاحیت اجرایی در حکومت ندارد. در اعلامیه‌ای مطبوعاتی که دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست‌جمهوری منتشر کرده، آمده است: «در پیوند به اظهارات صلاح‌الدین ربانی در کنفرانس مطبوعاتی، خاطرنشان می‌گردد که سمت مشاوریت امنیت ملی کشور، سمت اجرایی در سکتور امنیتی نیست». صلاح‌الدین ربانی که امروز در نشست خبری از سوی حزب جمعیت اسلامی حرف می‌زد، گفت که باید حنیف اتمر از مشاورت امنیت ملی برکنار شود و سران نهادهای امنیتی نیز از سمت‌های‌شان تبدیل شوند و به‌جای آن‌ها افراد شایسته، گماشته شوند. او هم‌چنان گفت که یگانه راه جلب توجه‌ مردم نسبت به حکومت، برکناری سران تمام نهادهای امنیتی به‌شمول حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی است. ربانی گفت، در مورد این‌که حزب جمعیت در آینده با حکومت کار کند یا خیر، تصمیم می‌گیرند ولی حکومت وحدت ملی، بدون حضور حزب جمعیت، معنی ندارد. صلاح‌الدین ربانی افزود که فردا در مشورت با سران جمعیت اسلامی تصمیم خواهم گرفت که در اجلاس «پروسه کابل» به‌عنوان وزیر خارجه شرکت کنم یا نه. ارگ ریاست‌جمهوری گفته است که افغانستان فردا میزبان نشست مهم تحت نام «پروسه‌ی کابل» خواهد بود که حمایت از آن وظیفه‌ی ملی و افغانی همه‌ی ماست و به‌منظور بیرون‌رفت از چالش‌ها و مشکلات، اکنون اجماع منطقوی و جهانی به‌وجود آمده‌است. مشکل ایجادکردن در روند برگزاری نشست مهم «پروسۀ کابل» که برنامه ملی می‌باشد، خلاف منافع ملی کشور محسوب می‌شود.

