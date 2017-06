خبرگزاری رصد: محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست‌جمهوری از معاونت شورای عالی صلح به ریاست این شورا، تعیین شده است.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگویی ریاست‌جمهوری گفته است که رییس‌جمهور غنی امروز دوشنبه ۱۵ جوزا محمد کریم خلیلی را به‌عنوان رییس شورای عالی صلح برگزیده است.

محمد کریم خلیلی تا پیش از این به‌عنوان معاون ارشد شورای عالی صلح نقش ایفا می‌کرد.

از زمانی که سید احمد گیلانی، در ماه دلو سال گذشته درگذشت، شورای عالی صلح تا کنون کسی ریاست آن را بر عهده نداشت.

آقای خلیلی در حالی امروز به‌عنوان رییس‌ شورای عالی صلح تعیین شد که فردا نشست «پروسه‌ی کابل» با محوریت صلح در پایتخت کشور برگزار می‌شود.

شورای عالی صلح در سال ۱۳۸۹ در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی به هدف پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با گروه‌های مسلح مخالف دولت ایحاد شد و اولین رییس آن برهان‌الدین ربانی بود که در ماه سنبله ۱۳۹۰ ترور شد.

در تشکیلات شورای عالی، ۶۸ نفر عضویت دارند که ۸ تن آن‌ها زنان هستند.

محمد کریم خلیلی، پس از برهان‌الدین ربانی و سید احمد گیلانی، سومین فردی است که از بدو تشکیل شورای عالی صلح، به ریاست این شور، تعیین می‌شود.

The post کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح تعیین شد appeared first on خبرگزاری رصد.

خبرگزاری رصد