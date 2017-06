خبرگزاری رصد: جنبش روشنایی دولت را متهم می‌کند که از حملات انتحاری به‌عنوان یک ابزار برای تقویت سلطه‌ خود و سرکوب جریان‌های عدالت‌خواهی استفاده می‌کند.

در اعلامیه‌ مطبوعاتی که جنبش روشنایی در پیوند به رویدادهای اخیر کابل منتشر کرده، آمده است: « عملکرد هماهنگ دستگاه امنیتی با تروریست‌ها در این چند روز و به ویژه قبل و بعد از حادثه چهارشنبه سیاه گذشته، یک بار دیگر ثابت کرد که حکومت وحدت ملی از حملات انتحاری به مثابه ابزاری برای تقویت سلطه خود و سرکوب جریان‌های عدالت‌خواهی استفاده می‌کند. این رویکرد وحشتناک دستگاه امنیتی، کشور را به لبه پرتگاه کشانده است».

اعلامیه افزوده است: «جنبش روشنایی در دوم اسد سال گذشته به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن سرکوب شد که بدون شک، چنین توطئه پیچیده بدون هماهنگی سران و رهبری نیروهای امنیتی و شورای امنیت ناممکن بود».

در این اعلامیه هم‌چنان آمده است که جنبش روشنایی باردیگر برخواسته خود مبنی بر برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نیروهای امنیتی و محاکمه آن‌ها در یک دادگاه با صلاحیت تاکید می‌ورزد.

این در حالی است که حزب جمعیت اسلامی نیز خواستار برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و دیگران سران نهادهای امنیتی شده است.

اما ارگ ریاست‌جمهوری این خواسته‌ها را رد کرده است.

