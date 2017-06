خبرگزاری رصد: رییس‌جمهور غنی در نشست «پروسه کابل» به طالبان گفت که می‌توانند در یکی از کشورهای مورد نظرشان، دفتر سیاسی داشته باشند.

آقای غنی در این نشست گفت که به طالبان فرصت می‌دهد در صورتی که پیشنهادشان معقول باشد، یک دفتر سیاسی در یکی از کشورهای مورد نظرشان باز کنند.

گروه طالبان پیش از این یک دفتر سیاسی در کشور قطر باز کرده بودند که با مخالفت‌هایی نیز مواجه شده بود؛ اما با افشای مرگ ملا عمر، میان این دفتر سیاسی و رهبری گروه طالبان تنش‌هایی به میان آمد.

آقای غنی هم‌چنان گفت که اگر طالبان آماد‌ه‌ی گفت‌وگو و صلح نشوند، افغانستان نمی‌تواند به صلح برسد.

وی افزود که ما آماده‌ی گفت‌وگوی صلح هستیم؛ ولی هیچ کس نباید به این فکر باشد که ما تحت فشار به این گفت‌وگو حاضر شده‌ایم.

آقای غنی در این نشست گفت که صلح، تنها امضا کردن یک قرارداد نیست؛ تامین عدالت و ایجاد کار، از شرط‌های صلح است.

او گفت که ما برای صلح یک موقع و فرصت می‌دهیم و واضح است که تا ابد این تصمیم نیست. رییس‌جمهور غنی در این نشست گفت که ما یک بار دیگر بر حکومت پاکستان صدا می‌کنیم که آجندا و میکانیزم خود را برای مذاکره به پیش بکشد تا بر اساس آن به صلح برسیم.

مشکلات داخلی و تداوم جنگ

رییس‌جمهور غنی در نشست امروز «پروسه کابل» علت تداوم جنگ در کشور را، مشکلات داخلی در حکومت خواند. او گفت: «ما مشکلات خود را می‌پذیریم و رد نمی‌کنیم که مشکلات داخلی‌مان در تداوم جنگ نقش داشته است».

وی افزود که کلید اساسی برای داشتن اعتماد لازم برای انجام مذاکرات، بستگی به موفقیت ما در امر تطبیق اصلاحات در سکتورهای امنیتی دارد.

آقای غنی گفت که چالش کنونی برای حکومت، تطبیق اصلاحات در وزارت داخله است.

او در این زمینه بیان داشت: «می‌دانیم رفع این چالش ساده نخواهد بود، بلکه با مقاومت‌های مواجه خواهیم شد، اما اراده‌ی ما بر تطبیق آن است».

آقای غنی با اشاره به تهدید تروریسم در کشور گفت: «در پاسخ به این تهدید، جهان باید ما را یاری کند. ما امروز به‌خاطر اینگرد این میز جمع شده‌ایم که جامعه جهانی تعهد کرده است».

وی هم‎چنان بیان داشت، تخمین‌ها نشان می‌دهد که تعداد جنگجویان خارجی در دو سال اخیر از ۲۰۰ به ۱۱ هزار افزایش یافته است.

وی در مورد تلفات شهروندان کشور طی سال‌های اخیر ناشی از جنگ‌ها گفت که ۷۵ هزار افغان در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کشته و زخمی شده‌اند.

