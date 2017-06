خبرگزاری رصد: شماری از محصلین پوهنتون لیلیه پولی‌تخنیک کابل، برسر انداختن آب از منزل بالایی به پایین باهم درگیر شده که منجر به زخمی شدن چند تن آن‌ها گردیده است.

علی فرهنگ، یکی از محصلین پوهنتون پولی‌تخنیک کابل به خبرگزاری رصد گفت که شب گذشته (سه‌شنبه ۱۶ جوزا) یکی از محصلین که در منزل سوم بلاک ۳ لیلیه این پوهنتون زندگی می‌کند، به طرف پایین آب انداخته که با واکنش محصلین ساکن منزل پایین مواجه شد.

او گفت که در ابتدا این درگیری لفظی بوده و بعدا به چاقو کشی میان محصلین انجامیده است.

به گفته این محصل پوهنتون پولی‌تخنیک، شب تقریبا ساعت ۱۲، آب از منزل بالا به پایین انداخته می‌شود و در واکنش به آن یکی از محصلین از منزل پایینی می‌آید در منزل بالا، ابتدا جنگ لفظی می‌شود و سپس او یکی را با چاقو می‌زند و خودش فرار می‌کند.

او گفت که پس از آن، درگیری گروهی میان محصلین شروع می‌شود.

به گفته او، این درگیری تا صبح ادامه داشت و اکنون هم نیروهای امنیتی در ساحه پوهنتون و در نزدیکی‌های لیلیه حضور دارند.

اختر محمد عبیر، معاون نشراتی وزارت تحصیلات عالی نیز با تایید این خبر به خبرگزاری رصد گفت: «محصلین پولی‌تخنیک در لیلیه، شب گذشته بعضی برخوردهای لفظی داشتند و برخوردهای فزیکی آن‌قدر زیاد نبوده است. رهبری پوهنتون کابل و رهبری وزارت تحصیلات عالی، جناب معین صاحب رفتند، موضوع حل شد و فعلا هیچ مشکلی نیست».

آقای عبیر گفت که در درگیری فزیکی به تعداد ۳ نفر زخمی سطحی برداشته است؛ اما علی فرهنگ، محصل پوهنتون پولی‌تخنیک گفت که وضعیت صحی ۲ تن از زخمی‌ها به دلیل اصابت چاقو در بالای چشم یکی از آن‌ها و دیگری به دلیل اصابت سنگ بر سرش، نسبتا وخیم است.

آقای عبیر علت اصلی این درگیری میان محصلین را «بی‌حوصلگی» آن‌ها در جریان رمضان و هم‌چنان تاثیرات تنش‌های سیاسی، قومی و در سطح کشور در میان محصلین می‌خواند.

مسوولان امنیتی در مورد وقوع این رویداد، اظهار بی‌خبری کردند.

