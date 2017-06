خبرگزاری رصد: رسانه‌های ایرانی از حمله بر پارلمان ایران و مقبره آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین این کشور، خبر داده‌اند.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از یکی از نمایندگان ایران در پارلمان نوشته است که جلسه علنی مجلس صبح چهارشنبه ۱۷ جوزا آغاز شده بود که حدود ساعت ده و نیم صبح، چهار فرد مسلح وارد «مجلس شورای اسلامی» شدند و در راهروهای مجلس شروع به تیراندازی کردند.

گزارش افزوده است که نیروهای «حفاظت مجلس» با این اشخاص درگیر شدند و تیراندازان را در دفتر نمایندگان مجلس تحت محاصره قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در این تیراندازی تا هنوز سه نفر زخمی شده‌اند که احتمال دارد آن‌ها از جمع نیروهای امنیتی باشند.

به گفته اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مأموران حفاظت هنوز موفق نشده‌اند فرد یا افراد تیرانداز را بازداشت کنند. تعداد دقیق مجروحان هم هنوز مشخص نشده است.

در گزارش آمده است که نیروهای امنیتی ایران موفق نشدند که مهاجمان را بازداشت کنند.

در همین حال، رسانه‌های ایران گفته است که صبح امروز افراد مسلحی وارد مقبره آیت‌الله خمینی رهبر پیشین این کشور شده و شروع به تیراندازی کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در این تیراندازی دست‌کم یک نفر کشته و پنج نفر زخمی شده‌اند.

