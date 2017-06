مردی در بامیان از سوی زن و دختر خود کشته شد

خبرگزاری رصد: مسوولان محلی ولایت بامیان می‌گویند که مردی در این ولایت، از سوی زن و دخترش کشته شده است.

عبدالرحمان احمدی، سخنگوی والی بامیان در گفت‌وگوی تلفنی به خبرگزاری رصد گفت که ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه سحرگاه روز ۱۶ جوزا در منطقه نی‌قول ولسوالی ورس این ولایت، فردی به‌نام محمد حسن مشهور به علی دریاب، به ضرب تفنگچه به قتل رسیده است.

آقای احمدی افزود که در پیوند به این قضیه، دختر و خانم مقتول از سوی پولیس بازداشت شده و آن‌ها اعتراف کرده‌اند که وی را به قتل رسانده‌اند.

سخنگوی والی بامیان در مورد انگیزه‌ی این قتل، اظهار نظری نکرد.

