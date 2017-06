صدور ویزای سفارت فرانسه در کابل به حالت تعلیق درآمد

خبرگزاری رصد: سفارت فرانسه در کابل اعلام کرده است که خدمات ویزای خود را برای یک مدت موقت، به حالت تعلیق درآورده است.

در اعلامیه‌ای که سفارت فرانسه در وبسایت خود منتشر کرده، نوشته است: «پس از حمله تروریستی روز چهار شنبه ۳۱ ماه می ۲۰۱۷ در کابل، سفارت فرانسه، به شکل موقت خدمات بخش ویزه را متوقف کرده است. بنا براین، بخش ویزه با مساعد شدن وضعیت در اسرع وقت فعالیت‌هایش را از سر گرفته و با انتشار اعلامیه در ویب سایت و صفحات مجازی سفارت، از آغاز به کار دوباره اش اطلاع خواهد داد».

معلوم نیست که چه وقت فعالیت‌های خدمات ویزای این سفارت دوباره فعال خواهد شد.

