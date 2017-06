خبرگزاری رصد: ارگ ریاست‌جمهوری با صدور اعلامیه‌ای از معترضانی که در اعتراض به رویدادهای اخیر کابل، در نقاط مختلف شهر کابل خیمه‌های تحصن برپا کرده‌اند، خواسته است تا به اعتراضات‌شان پایان دهند و در صورت تداوم، با برخورد قانونی از سوی دولت مواجه می‌شوند.

در اعلامیه‌ای که ارگ ریاست‌جمهوری منتشر کرده، آمده است: «به آن‌ عده هم‌وطنان عزیز ما که به تحصن متوصل گردیده و در مسیرهای عام خیمه بر پا داشته‌اند اخبار می‌گردد. با رعایت حقوق شهروندی با هم‌وطنان عزیز خویش و درک کامل از شرایط حساس امنیتی، وضع اقتصادی و ارج‌گذاری به ماه مبارک رمضان و اجرای مناسک دینی، به تحصن خویش خاتمه بخشیده و مسیرهای متذکره را به روی عابرین و ترافیک باز نمایند تا زندگی مردم به روال عادی برگردد».

اعلامیه هم‌چنان افزوده است: «در صورت ادامه وضعیت، دولت به‌منظور حمایت از حقوق شهروندان و تامین امنیت و مصوونیت مردم و تجمع‌کنندگان، در مطابقت با قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات اقدامات قانونی می‌نماید».

این اعتراضات پس از آن شدت گرفته است که روز چهارشنبه هفته گذشته، انفجار مرگ‌باری در شهر کابل رویداد که منجر به کشته شدن دست‌کم ۹۰ تن و زخمی شدن ۴۶۱ تن گردید.

شماری از شهروندان کابل در اعتراض به این رویداد، روز جمعه دست به تظاهرات زدند که تظاهرات به خشونت گراییده و منجر به کشته و زخمی شدن چند تن از تظاهرات‌کنندگان گردید.

این قضیه پس از آن پیچیده‌تر شد که روز شنبه هفته جاری، انفجاری در مراسم تشیع جنازه یکی از کشته‌شدگان تظاهرات روی داد.

اکنون در نقاط مختلف شهر کابل خیمه‌های تحصن برپا شده که منجر به مسدود شدن جاده‌ها شده و روال عادی زندگی مردم مختل شده است.

ارگ ریاست‌جمهوری در این اعلامیه خود گفته است که دوسیه‌های عاملان به خشونت کشانیدن و کشتار تظاهرات‌کنندگان تحت بررسی قرار دارد و معترضان هم جهت رسیدن به خواست‌های‌شان، نمایندگان خود را معرفی کنند تا با آن‌ها مذاکره شود.

در اعلامیه گفته شده است که دولت خود را مکلف می‌داند تا در چارچوب قانون، به خواست‌های معترضان رسیدگی کند.

این در حالی است که حزب جمعیت اسلامی در اعتراض به ناامنی‌ها و رویدادهای اخیر، خواستار برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و سران نهادهای امنیتی شده بودند ولی ارگ ریاست‌جمهوری این خواست‌ها را رد کرده است.

در این اعلامیه هم‌چنان هشدار داده شده است که در صورت تداوم اعتراض‌ها و برپایی خیمه‌های تحصن، آن‌ها فعالیت‌های کمک‌رسانی خود را متوقف خواهند کرد.

