بعد الحظر.. کردستان تلجأ لمنظمه الطیران الدولیه

کشف عضو باللجنه العلیا للاستفتاء فی إقلیم کردستان، عن النیه تقدیم شکوى ضد الحکومه العراقیه للمنظمه الدولیه للطیران، فیما رفض برلمان أربیل قرارات نظیره العراقی ضد الإقلیم على خلفیه استفتاء الانفصال، مشدداً على أن هذه القرارات لا تسری علیهم.

وأکد عضو لجنه استفتاء إقلیم کردستان ووزیر الخارجیه العراقی السابق هوشیار زیباری فی تصریحات تلفزیونیه لجوء سلطات الإقلیم إلى تقدیم شکوى ضد بغداد للمنظمه الدولیه للطیران، معتبراً أن الحظر الجوی یعرقل وصول المساعدات للنازحین.

ولفتت مواقع کردیه عراقیه إلى أن الحظر الذی فرض تطبیقه بدءاً من یوم الجمعه الماضی منع العدید من العمال من العوده إلى بلدانهم، مشیره إلى أن الشرکات العامله فی الإقلیم استقدمت على مدار عشر سنوات أکثر من ۲۰۰ ألف عامل أجنبی.

یذکر أن مدیره مطار أربیل تالار فائق کانت أعلنت سابقاً أن آخر رحله جویه غادرت المطار کانت مساء الجمعه، مع تطبیق الحظر الذی فرضته حکومه العراق.

وبدأت بغداد مساء الجمعه تطبیق بعض الإجراءات على إقلیم کردستان رداً على الاستفتاء الذی أجری واعتبرته الحکومه والبرلمان العراقیان غیر دستوری، وشملت تلک الإجراءات تسلیم السیطره على المعابر الحدودیه للحکومه المرکزیه فی بغداد، وحظر الطیران فوق الإقلیم، والرحلات الجویه الدولیه من مطاری أربیل والسلیمانیه.

وفی السیاق، رفض برلمان کردستان خلال جلسه عقدها أمس الأول، قرارات الحکومه والبرلمان العراقیین ضد الإقلیم على خلفیه استفتاء الانفصال، مشدداً على أن هذه القرارات لا تسری على الإقلیم إلا بموافقه برلمان کردستان.

جاء ذلک خلال الجلسه التی عقدها برلمان کردستان، بحضور ۶۲ نائبا من أصل ۱۱۱، للرد على قرارات الحکومه والبرلمان العراقیین بشأن استفتاء الانفصال. وکان رئیس الوزراء العراقی حیدر العبادی جدد السبت تمسکه بوحده العراق وشعبه بمختلف أدیانه وطوائفه وأعراقه وجمیع مکوناته، مشیراً إلى رفضه کل دعوات التفرقه والانفصال وتمزیق وحده العراق وشعبه.

وعلى الرغم من ارتفاع حده التوتر بین بغداد والإقلیم، نفى المتحدث باسم رئیس الوزراء العراقی سعد الحدیثی أیه نیه لدى بغداد للجوء إلى الحل العسکری ضد إقلیم کردستان، لکنه أکد وجود خیارات اقتصادیه وتجاریه ودبلوماسیه بإمکان الحکومه الاتحادیه اللجوء إلیها.

بعد الحظر.. کردستان تلجأ لمنظمه الطیران الدولیه