أیدیولوجیه الخمینی والمشروع التوسعی للإمبراطوریه الفارسیه

نشرت صحیفه «واشنطن بوست» مقالا لرئیس مؤسسه الدفاع عن الدیمقراطیه کلیف دی مای، قال فیه: «قبل ۱۱ عاما مضت قال هنری کیسنجر قولته الشهیره: على حکام إیران أن یقرروا إن کانوا یمثلون قضیه أم أمه؟، فإذا کان خیارهم هو الأخیر ستتوافق المصالح الإیرانیه والأمریکیه معا، أما إذا کانوا یمثلون قضیه وأصرت طهران على تقالید الإمبراطوریه الفارسیه فسیکون لا مفر لها من التصادم مع أمریکا».

وأضاف الکاتب فی مقاله: «لم یترک حکام إیران -منذ مقوله کیسنجر أی مجال للشک وبطریقه عنیفه- اجتهادهم فی بناء إمبراطوریه فارسیه جدیده»، وتابع: «لم یفاجئ ذلک أی شخص یدرس بتمعن أیدیولوجیه الخمینی، مؤسس الجمهوریه الإیرانیه، فما الذی یمکن أن یتوصل إلیه الدارس؟».

ورد کلیف على تساؤله قائلا: «أول ما سنلاحظه أن مشروعهم حظی بدعم کبیر من الولایات المتحده، لا أحد یستطیع القول إن هذا الدعم تم عن قصد مسبق من قبل صانعی السیاسه الأمریکیه، ولکنه یظل واقعا مشاهدا لا یستطیع تکذیبه أحد، فإطاحه الرئیس جورج دبلیو بوش بصدام حسین فی ۲۰۰۳ قضى على عدو إیران ومنافسها اللدود، وأزال عقبه کانت تقف فی طریق مشاریعها التوسعیه».

طموحات إیران

وأشار المقال إلى ما سبق بالقول: «تمرد عراقی واسع بدعم من تنظیم القاعده یعززه موالون لصدام، وحرب ضد القوات الأمریکیه تشنها میلیشیا طائفیه مدعومه من إیران، الأمر الذی جعل الرئیس بوش یصدر قراره باجتیاح العراق بقیاده الجنرال دیفید بترایوس»، وأضاف: «لقد قاتلت القبائل السنیه المتوجسه من طموحات إیران التوسعیه مع الأمریکیین».

وتابع المقال: «باشر حکام إیران لعبه لی الأیدی فی بغداد والترکیز بصفه خاصه على تشجیع الطائفیه وتمکینها، لم یعد لسنه العراق من یدافع عنهم، ترکهم الأمریکیون فی العراء فملأ الفراغ تنظیم داعش الإرهابی الذی ما زال یمسک بخناق الجمیع حتى الیوم».

وقال الکاتب: «فی السنوات الأولى من إداره أوباما أسهمت العقوبات الجاده فی ترکیع اقتصاد إیران وحدت من قدراته العدوانیه، إلا أن نفس الإداره خففت عقوباتها بشکل واسع مقابل الحصول على اتفاق مؤقت حول برنامج إیران النووی، تلا ذلک اتفاق نهائی، وخطه عمل شامله مشترکه ثم رفع معظم العقوبات إلى جانب فک الإداره الأمریکیه حظر عشرات الملیارات من الدولارات المجمده من عائدات النفط تم تسلیمها مباشره من الولایات المتحده لطهران».

وأوضح الکاتب الأمریکی أن هذا الدعم سمح لحکام إیران بالدفاع عن رجلهم فی سوریا بشار الأسد، مستخدمین قوات النخبه ومیلیشیا حزب الله، وفتح الباب أمامهم واسعا لتمویل وتنظیم میلیشیا طائفیه أخرى فی سوریا والعراق، فیما ینشطون حالیا فی تجنید الآلاف من أفغانستان وباکستان وضمهم إلى تلک المیلیشیا، وقیل إنهم یتقاضون رواتب تصل إلى ۶۰۰ دولار فی الشهر وتلقوا وعودا بالعمل فی إیران، ولیس مستبعدا أن یتخلف بعضهم للاستیطان فی سوریا بشکل دائم.

إرهاب طهران

ویضیف الکاتب «تخیل ایضا ماذا سیحدث لو ان هذه الامبراطوریه مضت قدما لتمتلک اسلحه نوویه، ستمد باستخدامها الموانئ السوریه على البحر المتوسط نفوذها غربا، وسیجعل ذلک الاردن والکویت والبحرین والمملکه العربیه السعودیه ودولا اخرى عرضه لإرهاب طهران وتهدیداته».

هکذا إذاً یمضی المشروع الإمبراطوری الإیرانی، فیعبر الحدود متحولا إلى مشروع توسعی، ولک أن تتصور إذا اصبحت إیران القوه المهیمنه فی العراق وفی سوریا ولبنان، والیمن المطله على أحد أهم ممرات العالم المائیه الإستراتیجیه؟.

أیدیولوجیه الخمینی والمشروع التوسعی للإمبراطوریه الفارسیه