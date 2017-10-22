رصاص مطاطی إسبانی لمنع الاستفتاء فی کتالونیا

اقتحمت شرطه مکافحه الشغب الإسبانیه الأحد مرکز اقتراع فی إقلیم کتالونیا؛ لمنع إجراء استفتاء محظور على الاستقلال أدخل البلاد فی أسوأ أزمه دستوریه تشهدها البلاد منذ عقود، فیما اتهم رئیس الإقلیم الشرطه بإطلاق رصاص مطاطی على الناخبین.

وأعلنت سلطات کتالونیا عبر تویتر «أن إجمالی ۳۸ شخصا أصیبوا خلال الاشتباکات مع الشرطه»، وذکرت الصحه الکتالونیه «أن تسعه من المصابین نقلوا إلى المستشفى، فی حین یعالج معظم المصابین الآخرین من کدمات وحالات دوار ونوبات ذعر».

یأتی ذلک بعد أن اتهم رئیس إقلیم کتالونیا کارلوس بیغدیمونت الشرطه الإسبانیه بإطلاق رصاص مطاطی على الناخبین.

وقال بیغدیمونت: «إن الشرطه الإسبانیه ترد على صنادیق الاقتراع وأوراق الاقتراع والمدارس باستخدام الهراوات والرصاص المطاطی، فی نموذج للأفعال غیر المبرره وغیر القابله للتبریر».

یشار إلى أن حکومه کتالونیا قد نظمت الاستفتاء رغم حظره من قبل المحکمه الدستوریه الإسبانیه، وتعهدت الحکومه الإسبانیه ببذل کل جهد ممکن لمنع إجراء الاستفتاء.

ومن جیرونا الى برشلونه وفیغیراس، تجمع آلاف الکتالونیین أمام مراکز الاقتراع للمشارکه فی الاستفتاء الذی منعه القضاء الاسبانی، لکن السلطه الکتالونیه أصرت على المضی قدما فیه فی تحد غیر مسبوق للدوله الاسبانیه.

وبدأت الشرطه الاسبانیه مصادره صنادیق وبطاقات اقتراع فی المنطقه مع فتح مراکز الاقتراع عند الساعه التاسعه بالتوقیت المحلی، کما أعلنت وزاره الداخلیه.

وقالت الوزاره فی تغریده مرفقه بصور: «هذه هی الصنادیق والبطاقات الأولى التی صادرتها الشرطه فی برشلونه»، مؤکده «أن رجال الشرطه یواصلون انتشارهم فی کتالونیا»، فی وقت ذکر فیه شهود عیان أن بعض الناخبین تمکنوا مع ذلک من التصویت.

وفی جیرونا دخلت شرطه مکافحه الشغب بالقوه إلى مرکز الاقتراع الذی یفترض أن یدلی فیه رئیس کتالونیا، وأظهرت مشاهد التلفزیون عناصر من الشرطه المسلحه یحطمون الباب للدخول إلى المرکز الریاضی الذی تم اختیاره کمکتب للتصویت.

لکن الرئیس الانفصالی کارلیس بیغدیمونت تمکن من المشارکه فی الاستفتاء، کما ظهر فی صور بثتها السلطه التنفیذیه على حسابها على تویتر.

وقال المتحدث باسم الحکومه خوردی تورول فی مؤتمر صحافی: «الحکومه الیوم فی موقع یسمح لها بالتأکید بإجراء الاستفتاء على تقریر المصیر مع الضمانات التی وعدنا بها»، وأکد أن السلطه التنفیذیه لدیها إحصاء شامل یسمح للناخبین بالتصویت فی أی مکتب فی المنطقه.

رصاص مطاطی إسبانی لمنع الاستفتاء فی کتالونیا