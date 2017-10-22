حدث فی صوره

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وزاره الداخلیه والأمن الوطنی التی تدیرها حرکه حماس فی غزه، اعلنت أمس، عن إتمام أجهزتها الأمنیه إجراءاتها فی إطار خطتها الأمنیه لتأمین وصول حکومه الوفاق إلى القطاع الیوم بالتنسیق مع الأجهزه الأمنیه الفلسطینیه، فیما قال رئیس الوزراء الفلسطینی رامی الحمد الله: ذاهبون إلى قطاع غزه بروح إیجابیه. (رویترز)

بنجلادیش ستبدأ نقل نحو نصف ملیون لاجئ من مسلمی الروهینجا موزعین على عشرات المخیمات فی کوکس بازار إلى مخیم مترامی الأطراف، حیث تأمل أن یکون لها سیطره أکبر على أعداد اللاجئین المتزایده، وقال المسؤول عن المخیم: «إن وجود جمیع اللاجئین فی مکان واحد سینظم توزیع المساعدات ومراقبه الأوضاع». (رویترز)

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