Sign In
آژانس خبری بین المللی کوکچه
تازه ترین خبر
خانه » حدث فی صوره

حدث فی صوره

کوکچه پرس28 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۶ - ۴:۳۰ قبل از ظهر
حدث فی صوره

حدث فی صوره

image 0

وزاره الداخلیه والأمن الوطنی التی تدیرها حرکه حماس فی غزه، اعلنت أمس، عن إتمام أجهزتها الأمنیه إجراءاتها فی إطار خطتها الأمنیه لتأمین وصول حکومه الوفاق إلى القطاع الیوم بالتنسیق مع الأجهزه الأمنیه الفلسطینیه، فیما قال رئیس الوزراء الفلسطینی رامی الحمد الله: ذاهبون إلى قطاع غزه بروح إیجابیه. (رویترز)

image 1

بنجلادیش ستبدأ نقل نحو نصف ملیون لاجئ من مسلمی الروهینجا موزعین على عشرات المخیمات فی کوکس بازار إلى مخیم مترامی الأطراف، حیث تأمل أن یکون لها سیطره أکبر على أعداد اللاجئین المتزایده، وقال المسؤول عن المخیم: «إن وجود جمیع اللاجئین فی مکان واحد سینظم توزیع المساعدات ومراقبه الأوضاع». (رویترز)

حدث فی صوره

۱۳۹۶-۰۷-۱۰ ۱۳۹۶-۰۷-۱۰
العربية
از میان خبرها
کوکچه پرس
روزنامه افغانستان - تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان، مطالب تحلیلی و انتقادی روی مسایل روز افغانستان