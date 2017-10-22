هیومان رایتس: إیران جندت أطفالا للقتال فی سوریا

قالت منظمه «هیومان رایتس ووتش» الحقوقیه الدولیه فی تقریر نشر الأحد: «إن إیران قد جندت أحداثا من أفغانستان للقتال بجانب قوات نظام الأسد فی سوریا».

وذکرت المنظمه «أن الحرس الثوری الإیرانی قد جند عناصر تبدأ أعمارهم من ۱۴ عاما للقتال فی میلیشیا (الفاطمیون)»، مشیره إلى أنها میلیشیا خاصه بالأفغان فقط، وأضافت المنظمه أنها سجلت ما لا یقل عن ۸ مقابر لأحداث أفغان فی إیران قاتلوا مع قوات النظام ولقوا حتفهم فی سوریا.

وقالت مدیره مکتب شؤون الشرق الأوسط فی هیومان رایتس ووتش، ساره لی ویتسون: «إنه ینبغی على السلطات الإیرانیه أن تقدم المسؤولین عن تجنید الأطفال الأفغان للمحاسبه؛ ولابد أن تنهی هذه العملیه على الفور بدلا من مهاجمه الأطفال الضعفاء من المهاجرین واللاجئین».

ونقل التقریر عن الإعلام الإیرانی أنه تم تسجیل مقتل ما لا یقل عن سته أحداث أفغان آخرین خلال القتال فی صفوف میلیشیا «الفاطمیون» التی یبلغ قوامها ۱۴ ألف فرد فی سوریا.

وفی شأن منفصل، أعلن البیت الأبیض السبت «إنه أمر بإضافه إیران وفنزویلا وأربع دول أفریقیه لقائمه أمریکیه للدول المتهمه بالتقاعس عن وقف الاتجار بالبشر فی خطوه ستزید عزله هذه الدول عن الولایات المتحده».

وجاءت هذه الخطوه بعد سته أیام من ضم فنزویلا وإیران لقائمه تضم ثمانی دول فُرضت قیود على سفر مواطنیها للولایات المتحده، وفیما رکزت القیود الخاصه بفنزویلا على المسؤولین الحکومیین، کان حظر السفر المفروض على إیران أوسع.

هیومان رایتس: إیران جندت أطفالا للقتال فی سوریا