لانتقادهم سیاسته.. ۲۰ من «آل ثانی» فی معتقلات تمیم

سحبت السلطات القطریه الجنسیه من الشاعر القطری الذائع الصیت، محمد بن فطیس المری، الذی فاز ببیرق برنامج شاعر الملیون عام ۲۰۰۷٫ وجاء الإجراء القطری فی سیاق القرارات التعسفیه بسحب الجنسیه من شیوخ وأبناء قبائل. وسحبت الجنسیه القطریه من ابن فطیس بحجه مساندته المملکه على حساب نظام الحمدین، ووقوفه ضد نهج الدوحه المتهور وسیاستها تجاه أشقائها الخلیجیین، فیما کشفت مجله فرنسیه أن أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی أمر شخصیا بسجن نحو ۲۰ من آل ثانی بسبب مواقفهم الداعمه للسعودیه والدول الأربع وانتقادهم سیاسته المتبعه.

وقالت مجله «لوبوان» الفرنسیه: إن أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی أمر شخصیا بسجن نحو ۲۰ من أفراد العائله الحاکمه فی البلاد عقابا لهم على مواقفهم الداعمه لدول المقاطعه وجهرهم بعدم رضاهم عن السیاسه المتبعه من قبل الأمیر وحکومته.

ونقلت المجله واسعه الانتشار فی تحقیق نشرته أمس الأول تحت عنوان «أمیر قطر أمر بالزج بأفراد من عائلته الحاکمه فی السجن» عن جان بیار مارونغی رجل أعمال فرنسی ویرأس مجلس إداره شرکه فرنسیه للإداره والتکوین، قوله «إنه أثناء اعتقاله فی الدوحه -بتهمه إصدار شیک من دون رصید- التقى فی السجن نحو عشرین من أفراد العائله الحاکمه فی قطر، أخبروه أنهم سجنوا بأمر من أمیر البلاد شخصیا عقابا على مواقفهم الداعمه للدول الأربع وفی مقدمتها المملکه العربیه السعودیه».

أفراد العائله

وأضاف رجل الأعمال الفرنسی: «إن السجناء القطریین طالبوا منه إیصال صوتهم وقضیتهم للخارج حتى یتم إطلاق سراحهم، مؤکدین له أنهم معتقلون بسبب مواقفهم المختلفه مع النظام القطری وتوافقهم مع مواقف دول المقاطعه وفی مقدمتها المملکه».

وأکد رجل الأعمال الفرنسی أن السجناء یعانون ظروفاً صحیه متدهوره جدا بسبب الإهمال وانتشار الحشرات إضافه إلى وجود بلطجیه یمارسون الترهیب على السجناء.

وبحسب المجله، التی تواصلت مع السجین الفرنسی عبر الهاتف، فإن أربعه من أفراد العائله المالکه کشفوا له أسماءهم، بینما فضل الآخرون عدم کشفها خوفا على حیاتهم من أعمال انتقامیه، مؤکده أن جمیع أفراد العائله الحاکمه المعتقلین أکدوا له أن الاعتقالات تضاعفت وتصاعدت بوتیره شدیده منذ یوم ۵ یونیو الماضی بعد قرار الدول الأربع تجمید علاقاتها مع الدوحه بسبب دعم قطر وتمویلها للإرهاب.

والشیوخ الأربعه الذین کشفوا أسماءهم هم: الشیخ طلال بن عبدالعزیز بن أحمد بن علی آل ثانی، والشیخ عبدالله بن خلیفه بن جاسم بن علی آل ثانی، والشیخ علی بن فهد بن جاسم بن علی آل ثانی، والشیخ ناصر بن عبدالله بن خلیفه بن علی آل ثانی، وجمیعهم من فرع ابن علی فی عائله آل ثانی.

وحسب المعتقلین، فإن استهداف فرع ابن علی یتصل بموقف الشیخ عبدالله بن علی آل ثانی، الذی التقى ولی العهد صاحب السمو الملکی الأمیر محمد بن سلمان فی أغسطس الماضی، قبل أن یجتمع بخادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز.

وتکشف الاعتقالات حاله التوتر والقلق التی تعیشها الدوحه، وهی حاله تزداد مع تنامی المعارضه لسیاسه «نظام الحمدین»، الذی عبر عنها کل من الشیخ عبدالله بن علی آل ثانی؛ والشیخ سلطان بن سحیم آل ثانی، إضافه إلى المؤتمر الذی نظمته شخصیات معارضه فی لندن أخیراً.

سیاسه ونهج

وفی سیاق إجراءاتها التعسفیه ضد مواطنیها، سحبت السلطات القطریه الجنسیه من شاعر الملیون، بحجه مساندته المملکه على حساب نظام الحمدین، ووقوفه ضد نهج وسیاسه الدوحه تجاه أشقائها الخلیجیین وتدخلها فی الشؤون الداخلیه وإثاره الفتن والنزاعات بهدف شق الصف الداخلی لها.

واشتعلت مجددا شبکات التواصل الاجتماعی بهاشتاق #سحبجنسیهابن_فطیس، التی اعتبرت سحب نظام الدوحه جنسیه الشاعر محمد بن فطیس المری قراراً جائراً. واتهمت الدوحه المری بمساندته المملکه فی أزمه قطر ووقوفه مع الإجراءات، التی اتخذتها الدول الأربع الداعیه لمکافحه الإرهاب ضد الأولى، ومطالبته نظامها بالکف عن دعم الإرهابیین فی المنطقه، علاوه على تدخلها فی شؤون أشقائها والدول العربیه.

وخرج المری عن صمته بالقول: «إنه یرفض تسییس الحج والتطاول على رموز الخلیج»، واصفاً المتطاولین بـ«الرعاع»، وأضاف: «إذا کان التطاول على الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمین الشریفین والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدی علیه». بحسب ما جاء بـ«العربیه». ومما أغضب ابن فطیس هو المرتزقه الذین یعملون لحساب الدوحه، وبعض أعضاء تنظیم الإخوان المسلمین الذی عمدوا إلى تسییس الحج ومهاجمه المملکه ومحاوله تقصد الأخطاء والإساءه إلى المملکه والنیل من الإنجازات التاریخیه فی الحرمین الشریفین وخدمه الحجاج. ومما أغضب الدوحه مشارکه شاعر الملیون فی تجمع قبائل یام المساند لقبیله آل مره، وإدانه إجراءات الدوحه المهینه لقبیله آل مره والقبائل العربیه.

وحول موقفه من سحب جنسیه شیخ قبائل آل مره طالب بن لاهوم بن شریم، قال المری: «ما دفعنی للحدیث هو وطنی الغالی، والحرص على أمنه وسلامته، واستقراره، فضلاً عن الخوف من المستقبل المجهول، وهدفی الأول أن یصل صوتی للشیخ تمیم»، وتابع: «نحن الشعب القطری نتمنى أن تحل الأزمه بأسرع وقت، وأنا مواطن قطری خلیجی وولائی لأرضی قطر ثابت، لکنی فی الوقت نفسه مع وحده الصف الخلیجی، وأحرص على أمن وتلاحم دول الخلیج، ولدی یقین بأن مصیرنا واحد، وأن قوه الخلیج فی وحدته».

وأشار شاعر الملیون إلى «أن الأمور تطورت للأسوأ، ووصلت إلى سب رموزنا فی الخلیج، وهذا لا یرضینا، ولا یرضی المسلمین، بل إن هناک مزایده فی الشتم والسب وصلت للأعراض والطعن فی الأنساب».

جدیر بالذکر أن الشاعر المری لن یکون الأخیر فی استهداف الدوحه للشعراء المعارضین لسیاستها ضمن إجراءاتها التعسفیه ضد مواطنیها وشعبها، وسبق أن تعرض الشاعر محمد بن الذیب هو الآخر للاضطهاد بتهمه التحریض على نظام الحمدین فی قطر، وزج به فی غیاهب سجون الدوحه.

محمد بن فطیس

لانتقادهم سیاسته.. ۲۰ من «آل ثانی» فی معتقلات تمیم