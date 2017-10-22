شیخ بنی هاجر یدعو الدوحه للحفاظ على انتمائها الخلیجی

دعا شیخ شمل قبیله بنی هاجر الشیخ شافی الهاجری، الدوحه للحفاظ على انتمائها الخلیجی والتکاتف مع أشقائها فی مجلس التعاون، وعدم التغرید خارج السرب، مشیرا إلى أن قرار سحب الجنسیه ورده بعد لقائه ولی العهد صاحب السمو الملکی الأمیر محمد بن سلمان، فی رمضان الماضی، مع شیوخ القبائل.

واستمراراً لسیاسیه نظام قطر فی الإجراءات التعسفیه وسحب جنسیات مواطنیها، قام الأول مؤخراً بانتزاع جنسیه شیخ شمل قبیله بنی هاجر الشیخ شافی بن ناصر بن حمود آل شافی الهاجری بعد استنکاره سیاستها فی التعامل مع دول مجلس التعاون الخلیجی.

ووفقا لحدیث تلفزیونی قال الشیخ الهاجری: «إن خبر سحب جنسیته ورده بعد لقائه ولی العهد صاحب السمو الملکی الأمیر محمد بن سلمان، فی رمضان الماضی مع شیوخ القبائل»، وأضاف: «إن قبیله بنی هاجر تمثل ربع سکان دوله قطر ویشکلون نسبه کبیره من موظفی الجهات الحکومیه والخاصه ولهم دور بارز مع مؤسس قطر الشیخ جاسم»، وأکد آل شافی «أنه یملک الجنسیه السعودیه، وولاؤه لخادم الحرمین الشریفین الملک سلمان وولی عهده الأمیر محمد بن سلمان»، فیما دعا نظام قطر إلى العدول عن تغریده خارج السرب الخلیجی وتکاتفه مع إخوانه فی دول مجلس التعاون للحفاظ على لم الشمل.

منح وسحب

وفی مقابل منح قطر الجنسیه لمطلوبین فارین ومطلوبین من دولهم لأسباب عدیده أبرزها التخابر والخیانه، أصدرت الدوحه قراراً بسحب الجنسیه من الشیخ شافی ناصر حمود الهاجری، شیخ قبیله شمل الهواجر ومعه مجموعه من عائلته.

یذکر أن سحب الجنسیه من الشیخ الهاجری هی الخطوه الثانیه من الإجراءات التعسفیه التی أقدم علیها نظام الدوحه بعد أسبوعین من سحب جنسیه شیخ قبیله آل مره، الشیخ طالب بن لاهوم بن شریم، ومعه أکثر من ۵۰ شخصاً من أسرته.

وکان الشیخ شافی قد استنکر تصرفات الحکومه القطریه تجاه جیرانها فی الخلیج، مؤکداً رفضه لما تقوم به الدوحه من أعمال تهدد الأمن الداخلی لدول الخلیج.

وقبیله بنی هاجر تقطن فی مختلف أنحاء الجزیره العربیه، ولها تواجد فی کل من المملکه والإمارات وقطر والعراق وعمان والبحرین والکویت.

وکان مغردو مواقع التواصل الاجتماعی شنوا هجمه شرسه على قطر فی هاشتاق #سحبجنسیهشیخشملالهواجر؛ لما قامت به من تجرید شیخی قبائل ثلثی مواطنیها آل مره وبنی هاجر، منتهکه بذلک حقوق الانسان وأنظمتها الداخلیه.

شیخ بنی هاجر یدعو الدوحه للحفاظ على انتمائها الخلیجی