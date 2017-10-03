تعزیزًا لمبدأ الشفافیه.. التحالف العربی یعرض تسجیلات لعملیاته جنوب المملکه

امتدادا لتعزیز مبدأ الشفافیه والوضوح الذی تنتهجه القیاده المشترکه للتحالف العربی بقیاده المملکه، عرضت القیاده تسجیلات تظهر استهداف القوات المشترکه لمیلیشیات الحوثی وصالح على الحدود الجنوبیه للسعودیه، مشیره إلى أن أهداف القصف شملت المتسللین من عناصر الانقلابیین والقناصین وعربات نقل الأسلحه والصواریخ، کما استهدفت قطع خطوط الإمداد والهاونات، ودمرت الکهوف التی تلجأ الیها المیلیشیات کأماکن آمنه.

واستهدفت عملیات التحالف محاولات تسلل وتجهیزات عسکریه لمهاجمه القرى والمدن السعودیه على الحدود، نفذتها الوحدات الدفاعیه للقوات المشترکه من داخل أراضی المملکه. أحد التسجیلات یوضح لحظات متابعه لإحدى الطائرات بدون طیار لعملیه کمین نفذتها القوات السعودیه ضد عناصر متسلله للحدود انتهت بالقضاء علیهم.

من جانبه، قال المتحدث الرسمی باسم التحالف العربی بقیاده المملکه، العقید الطیار الرکن ترکی المالکی «إن التحالف یستخدم المنظومات الاستخباراتیه على مدار ۲۴ ساعه داخل الیمن أو على حدود السعودیه».

کل الإمکانات

وأضاف المالکی، فی مقابله تلیفزیونیه «إن التحالف یعمل أیضاً على مراقبه التحرکات والاتصالات الخاصه بالمیلیشیات»، مشیراً إلى أن التحالف یمتلک کل الإمکانات لاکتشاف تلک التحرکات.

یأتی ذلک مع مواجهات عنیفه على جبهات القتال فی صرواح ونهم شرق العاصمه الیمنیه صنعاء، وذلک بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربی بقیاده المملکه؛ استهدفت عدداً من المواقع.

وشنَّ الجیش الوطنی الیمنی هجوماً عنیفاً فی صرواح استهدف مواقع المیلیشیات غرب جبهه هیلان، خلف تبه العلم، موقعاً عشرات القتلى والجرحى فی صفوف المیلیشیات الحوثیه، حسب ما نقل موقع «سبتمبر.نت» عن مصادر میدانیه.

بدورها، شنت مقاتلات التحالف العربی غارات جویه استهدفت مواقع تمرکز المیلیشیات بهیلان، تزامناً مع قصف مدفعی وصاروخی للجیش الوطنی الیمنی.

فی سیاق متصل، اندلعت مواجهات وصفت بالعنیفه فی مدیریه نهم شرق العاصمه صنعاء، یوم الجمعه.

وقالت مصادر میدانیه «إن المواجهات ترکزت فی مناطق المدفون والقتب والقرن وبران، والمجاوحه وجبال یام والمناره، وسط تبادل للقصف الصاروخی والمدفعی».

من جهتها، قصفت مقاتلات التحالف العربی مواقع متفرقه، مستهدفهً تمرکزات الانقلابیین فی منقطه بران ومواقع مجاوره، ومخزناً للأسلحه بمحیط جبل الصافح.

تأجیل الدراسه

أقرت حکومه الانقلاب فی صنعاء، تأجیل العام الدراسی الجدید حتى ۱۰ أکتوبر القادم، بعد أن قررت من قبل بدء العام الدراسی منتصف سبتمبر الحالی، بسبب إضراب المعلمین.

وبدأ إضراب معلمی التعلیم الأساسی والثانوی فی صنعاء وبقیه المحافظات الیمنیه الواقعه تحت سیطره المیلیشیات الانقلابیه أمس السبت، مع بدء العام الدراسی الجدید وفقا للموعد، الذی حددته حکومه الانقلابیین وذلک لعدم صرف مرتبات المعلمین منذ عام کامل.

وفشلت حکومه عبدالعزیز بن حبتور الانقلابیه فی اجتماع عقدته الجمعه مع ممثلین عن نقابه المعلمین فی ثنیهم عن الإضراب مقابل وعود بتشکیل صندوق تمویل مرتبات المعلمین جزئیا.

وضم الاجتماع وزراء من ممثلی حزب المخلوع دون أی من وزراء الحوثیین، کان قد طلب من المعلمین تأجیل بدء الإضراب إلى أکتوبر لکن المعلمین تمسکوا بموقفهم فی المضی بتنفیذ الإضراب.

وقال مصدر فی النقابه العامه للمهن التعلیمیه والتربویه، «إن الإضراب الذی دعت له النقابه یوم ۲۷ یولیو الماضی، لا یزال قائماً، وإن الآلاف من المعلمین فی الیمن لن یتوجهوا للمدارس حتى تُصرف رواتبهم»، واضاف «إنه لم یتم حتى الیوم أی إجراء عملی یمکن الاتفاق علیه، مع سلطات الأمر الواقع الحوثیه لرفع الإضراب».

معلمون بلا مرتبات

وتابع المصدر التربوی «أن خیار الإضراب کان اضطراریا، بعد أن وصل التربویون إلى حاله معیشیه مأساویه لا یستطیعون تأمین أبسط متطلبات الحیاه، ولا یقدرون حتى على الوصول إلى مدارسهم ومقرات أعمالهم، بعد أن باعوا کل ممتلکاتهم وأثاث بیوتهم خلال عام کامل مر بدون مرتبات».

وعبر المصدر «عن أسف النقابه والتربویین لحاله الاستهتار القائمه بوضع التربویین من قبل الحکومه الانقلابیه وما یسمى بالمجلس السیاسی، مشیراً إلى أن هذا الاستهتار لا یقتصر على ۳۰۰ ألف تربوی، بل یطال أکثر من ۶ ملایین طالب وطالبه قد یُحرمون من التعلیم بسبب هذا التهمیش».

وفی الشأن التعلیمی، اعترف یحیى بدر الدین الحوثی، فی لقاء تلیفزیونی مع قناه محلیه یسیطر علیها الانقلابیون فی صنعاء، أن وزارته قامت بتعدیل المناهج. وزعم شقیق زعیم المیلیشیا، أن ما جرى للمناهج الدراسیه هو تصویب للأخطاء المطبعیه والعلمیه فی المناهج الدراسیه؛ حسب قوله، فی وقت أکد فیه مصدر تربوی فی صنعاء أن المیلیشیات تتعمد تأخیر بدء العام الدراسی حتى تتم طباعه منهج القرآن الکریم والتربیه الإسلامیه واللغه العربیه، الذی تم تعدیله بأفکار طائفیه وسیتم توزیعه على طلاب المدارس فی المناطق التی یسیطرون علیها.

تعزیزًا لمبدأ الشفافیه.. التحالف العربی یعرض تسجیلات لعملیاته جنوب المملکه