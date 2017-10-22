خبراء: تنصل قطر من علاقتها بالإخوان مراوغه مفضوحه

قال خبراء مصریون فی الشؤون السیاسیه: «إن قطر تواصل تأکیدها على دعم وتمویل الإرهاب من خلال احتضان قیادات بالجماعات المتطرفه، مثل محمد عبدالمقصود وعاصم عبدالماجد وغیرهما، فضلا عن رفض تسلیم (مفتی الإرهاب) یوسف القرضاوی إلى مصر لتنفیذ احکام صدرت ضده لتورطه فی عدد من الجرائم»، مؤکدین لـ«الیوم» أن تصریحات وزیر الخارجیه القطری محمد بن عبدالرحمن آل ثانی التی نفى فیها دعم بلاده لجماعه الإخوان، هی مراوغه سیاسیه لغسل أیادی مسؤولی قطر من التعاون مع الجماعه الإرهابیه الضالعه فی تکوین الجماعات المتطرفه بالمنطقه.

الدوحه لم تلتزم

ویقول خبیر العلاقات الدولیه، د.أیمن سمیر: «إن قطر تنتهج أسلوب بث الخلافات بین الدول العربیه؛ ما یوجب تفعیل آلیات داخل الجامعه العربیه لعقاب أی دوله تنتهج هذا الأسلوب»، مشیرا إلى أن الدوحه لم تلتزم بالاتفاقیه العربیه لمکافحه الإرهاب بدلیل احتضانها لأعضاء تنظیم الإخوان على الرغم من أنهم مطلوبون فی دولهم لتنفیذ أحکام فی جرائم إرهابیه، لافتا إلى أن تصریحات وزیر الخارجیه القطری لشبکه «فوکس نیوز» الأمریکیه التی وصف فیها هؤلاء الإرهابیین بالمعارضین السیاسیین یشیر إلى أن قطر مستمره فی تحدی دول العالم بدعم وتمویل الإرهاب.

وأعرب سمیر عن اندهاشه مما وصفه بأکاذیب الوزیر القطری، مشددا على أن الجزیره تفسح المجال للإرهابیین بالتطاول على کل من یتصدى لإرهاب الدوحه، بینما یزعم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بأنه لا یسمح لهم بالقیام بأیه أنشطه سیاسیه أو اتخاذ بلاده منطلقا للإساءه إلى دولهم أو مهاجمتها.

وأشار الخبیر الدولی إلى أن اعتراف وزیر خارجیه قطر بأن الإخوان تنظیم إرهابی، وتأکیده على أن بلاده لا تدعم أیه جماعه إرهابیه هی مراوغه سیاسیه خاصه بعد الهجوم الواسع على التنظیم الدولی لجماعه الإخوان، وکشف خیوط المؤامرات التی کانت تحاک ضد المملکه ومصر والإمارات والبحرین على وجه الخصوص، بدعم وتمویل الدوحه.

سیناریو جدید

ومن جانبه، یتوقع نائب رئیس مرکز الدراسات السیاسیه والإستراتیجیه بالأهرام د.عمرو هاشم ربیع أن تنسج قطر سیناریو مکشوفا سیبدأ بترحیل عدد من أعضاء جماعه الإخوان أو القیادات الإرهابیه غیر المشهوره أو المؤثره؛ لمحاوله تحسین صورتها أمام العالم بأنها لا ترعى الإرهاب ولا تحتضنه، مؤکدا أنها محاوله للخروج من أزمتها مع الدول الأربع الداعیه لمکافحه الإرهاب، لاسیما أن الدوحه وقعت على عدد من الاتفاقیات المکافحه للإرهاب فی الوطن العربی عن طریق جامعه الدول، أو فی العالم عن طریق الأمم المتحده، لکنها لا تلتزم بها، مشیرا إلى أن هذه المخططات ستفشل لأن قطر متورطه فی تکوین جماعات إرهابیه ومتطرفه زودتها بالمال والسلاح ووفرت لهم معسکرات للتدریب على أراضیها أو فی دول أخرى.

ویرى ربیع أن تصریحات وزیر الخارجیه القطری -الذی وصف جماعه الإخوان بالإرهابیه فی حدیثه مع شبکه «فوکس نیوز» الأمریکیه- ربما زله لسان أو تکتیک قطری جدید لمحاوله الظهور أمام العالم بعدم وجود صله مع هذه الجماعه التی اشتهرت فی العالم بأنها وراء تکوین جماعات الإرهاب والتطرف وزرع أعضائها فی عدد من الدول التی تتصدى لإرهاب قطر بغیه تنفیذ هجمات إرهابیه.

بدوره، قال أستاذ العلوم السیاسیه بجامعه حلوان د.جهاد عوده: «إن قطر على علاقه وثیقه مع عدد من الإرهابیین خصوصا من أعضاء تنظیم الإخوان، وظهر ذلک من خلال دعم الرئیس المصری المعزول محمد مرسی عضو الجماعه، ثم انضمامها لکافه الدول المعادیه لمصر بعد انتخاب الرئیس عبدالفتاح السیسی، وکانت تخصص ساعات فی قناه (الجزیره) المشبوهه للهجوم على مصر وقیادتها»، وأضاف: «وبعد توحد الرؤى والمواقف العربیه ضد قطر تسعى الأخیره لتبییض صورتها لکنها مخططات مکشوفه لأن نظام الدوحه ضالع فی احتضان الإرهاب وتمویل الدعم المالی للإرهابیین».

خبراء: تنصل قطر من علاقتها بالإخوان مراوغه مفضوحه