إیران تدیر معرکه الحوثی مع المخلوع صالح «۳-۳»

توقفنا فی الحلقه السابقه عند استدعاء صلاح نجل الرئیس الیمنی المخلوع لتعزیزات عسکریه تتبع لحراسه والده بقیاده العقید خالد الرضی، الذی اغتالته رصاصتان من قبل قناصه المیلیشیات لتبدأ معرکه عنیفه تم فیها قتل ۴ حوثیین وعنصرین من حرس المخلوع إضافه لقائد التعزیز العقید الرضی.

وتظهر طبیعه العملیه ضد المخلوع من قبل المیلیشیات أهدافا عدیده تم وضعها قبل التنفیذ احدها التواجد فی مربع جغرافی محسوب على المخلوع والحرس الجمهوری وثانیا الوصول الى الحلقه الاقرب لصالح وهم افراد اسرته واهانتهم بعد ان تدرجت المیلیشیات بشکل ممنهج فی اهانه اتباع الأول بدایه من قیادات الصف الرابع فی المحافظات وصولا الى الصفین الثالث والثانی على المستوى المرکزی والصف الاول على مستوى وزراء المخلوع ومنعهم من دخول وزاراتهم، التی تسلموها ضمن حکومه الانقلاب، وکان اخرهم حسین حازب وزیر التعلیم العالی.

وبذلک تکون ایران قد وصلت الى مرحله مهمه فی اخضاع المخلوع لأدواتها وفرض ما تریده علیه، وتحویل حزب المؤتمر وقاعدته الجماهیریه الى فصیل تابع للمیلیشیات کما هو الحال مع حرکه «أمل» اللبنانیه المنقاده لتوجهات میلیشیا حزب الله المؤتمِّر بأوامر ایران؛ ویکون المخلوع «نبیه بری» آخر ولکن فی الیمن.

وبعد ان اوصلت المیلیشیات حزب المخلوع وانصاره الى حاله من الاحباط لوضعها کل مراکز قوه صالح فی العاصمه تحت قبضتها، انتقل الحوثی الى المربع التالی لتنفیذ مخططه التوسعی على حساب نفوذ المخلوع فی شمال الشمال.

وجاء احتفال المیلیشیات قبیل ایام بالذکرى الثالثه لانقلابهم المشؤوم لیشکل اعلانا لنهایه ما اسمته اخر ارکان نظام صالح بتحالفاته المختلفه، وولاده ما یسمى بـ«محور المقاومه» فی الیمن؛ على غرار نظام الاسد وحزب الله والتیارات التی تسبح فی فلک نظام «ولایه الفقیه» ویحرکها الحرس الثوری الایرانی.

وتعمدت المیلیشیات ان تکون الفعالیه قریبه من تاریخ الثوره الیمنیه الأم «۲۶ سبتمبر»، التی انهت «حکم الإمامه» فی البلاد، وهو ذات النظام الذی یعتبره الحوثیون إرثا شرعیا لها وتحت شعار کهنوتی یحصر الحکم فی اسره بعینها وسلاله تدعی زورا الانتماء الى بیت النبوه.

إذن؛ سیطرت المیلیشیات على ألویه الجیش ونهبت مخازن الحرس الموالی للمخلوع، وسرحت افراد لواء «النخبه» التی طالما وضعها المخلوع سیفا على رقاب الیمنیین ومعارضیه لیصل الحال بالمخلوع منقادا ذلیلا لتوجیهات زعیم محشور داخل احد کهوف «صعده» شمالی الیمن.

واحکم الحوثیون قبضتهم على کل موارد المحافظات الواقعه تحت سیطرتهم، وازاحوا اتباع صالح وعینوا میلیشیاویا درس وتخرج فی «حوزات ایران الطائفیه» رئیسا لمجلس القضاء، واستحوذوا على اجهزه الرقابه والمحاسبه ووضعوا سلطه علیا فوق سلطه محافظی المحافظات، ولم یترکوا للمخلوع أو اعلامه أیه مساحه ولو صغیره لینتقدهم او یتناول ممارساتهم، فوصل الحال بصالح فی بیان ذکرى ثوره تنظیم الضباط الاحرار التی اطاحت بالامامه فی ۱۹۶۲، ان بارک انقلاب الحوثی فی ذکراه الثالثه، واعتبره ثوره.

هکذا استطاعت طهران وخلال شهری اغسطس وسبتمبر، ان تدیر معرکه مهمه مع المخلوع وحزبه، وتسجل انتصارها علیه؛ وتحیله إلى لقمه طریه سهله البلع، غیر ان الحرب بین الجانبین لم تنته بعد وهناک مَنْ یرفض التسلیم باستسلام المخلوع معتبرا ذلک احد تکتیکات الأخیر المتبعه دائما، غیر ان طبیعه الخصم ومشروعه هذه المره یختلف عن سابقیه مما یجعل امکانیه تمرده على المیلیشیات مجددا امرا مستحیلا.

إیران تدیر معرکه الحوثی مع المخلوع صالح «۳-۳»