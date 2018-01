کیت بلانشت رئیس هیات داوران جشنواره فیلم کن ۲۰۱۸ شد

کیت بلانشت، ریاست هیات داوران بخش رقابت بین‌المللی هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن را برعهده خواهد داشت.

کیت بلانشت، برنده دو جایزه اسکار اعلام کرد : «من طی سالها، در قالب‌های مختلفی در جشنواره فیلم کن حضور داشته‌ام، به عنوان هنرپیشه و تهیه کننده، برای شرکت در مهمانی‌های فاخر یا در بخش مارکت و بخش رقابتی، اما هیچ وقت لذت تماشای گنجینه فیلم‌های این جشنواره معتبر را نچشیده‌ام.»

وی در سال ۲۰۱۴ میلادی جایزه اسکار بهترین هنرپیشه نقش اول زن را برای فیلم «یاسمین آبی» و در سال ۲۰۰۴ جایزه نقش مکمل زن را برای بازی در فیلم «هوانورد» از آن خود کرد.

کیت بلانشت، همچنین سفیر حسن نیت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است و یکی از ۳۰۰ زنی است که در کارزاری که برای مبارزه با اذیت و آزار جنسی زنان در صنعت سینما و دیگر مشاغل به راه افتاد، حضور داشت.

OFFICIAL PRESS RELEASE: Cate Blanchett, Jury President of the Festival de Cannes 2018! https://t.co/uysGkb43mW pic.twitter.com/uVxAsVASdu

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 4, 2018