هوش مصنوعی و واقعیت مجازی به اندازه‌ای تکامل یافته‌اند که می‌توانیم به نوه‌های شما که ۱۰۰ سال بعد از شما به دنیا می‌آیند، خاطرات همه‌گیر شما را بگوییم و به آنها توصیه کنیم. به این ترتیب می توان با یکی از بستگانش که قرن ها پیش فوت کرده است، چت کرد. بنابراین، اکنون جاودانه دیجیتال با کدام برنامه ها ساخته می شود؟ جاودانگی دیجیتال چه جنجال هایی را با خود به همراه دارد؟

شرکت های فناوری از پیشرفت های هوش مصنوعی برای بازگرداندن افراد مرده با بازنمایی واقعی خود استفاده می کنند. یکی از آنها، اپلیکیشن HereAfter AI مستقر در ایالات متحده، از کاربران می خواهد تا صحبت های خود را در مورد زندگی خود ضبط کنند. سپس از این ضبط‌های صوتی و تصویری برای ایجاد نسخه مجازی کاربر به نام آواتار داستان زندگی استفاده می‌شود که به صورت دیجیتالی، پرسش-بازنمایی زنده و پاسخ‌گوی کاربر است.

بنابراین وقتی از این برنامه استفاده می‌کنید، اکنون نوه‌های شما می‌توانند در آینده از شما (یا به عبارت بهتر آواتار) بپرسند که زندگی در طول همه‌گیری چگونه بوده است، چه چیزی شما را بخندانده و عمیق‌ترین پشیمانی شما چیست.

با ضبط خاطرات شما به عنوان ویدیو با برنامه دیگری، StoryFile، یک قدم جلوتر می رود و به نوه های شما امکان می دهد پس از مرگ شما نوعی گفتگوی رو در رو با شما داشته باشند.

فناوری مورد بحث به اد اسنر بازیگر آمریکایی این امکان را داد تا در مراسم تشییع جنازه خود با عزاداران گپ بزند. نرم افزار StoryFile همچنین به آن اجازه داد تا به صورت ویدئویی تعاملی در مراسم تشییع جنازه مارینا اسمیت، مادر مدیر عامل شرکت، که ژوئن گذشته در سن 87 سالگی درگذشت، ظاهر شود.

با این حال، این واقعیت که خاطرات مردگان را می توان به لطف فناوری تا این حد زنده نگه داشت و حتی می توان بارها و بارها با آنها صحبت کرد، مردم را از هم جدا می کند. برخی از افراد مطمئن نیستند که می خواهند این کار را انجام دهند، در حالی که برخی دیگر فکر می کنند این یک پیشرفت مثبت است. هوش مصنوعی و فناوری واقعیت مجازی تغییر عمیقی در رابطه ما با مردگان ایجاد می کند.

یکی از اعضای انجمن میراث دیجیتال در انگلستان و نویسنده کتابی به نام همه ارواح در ماشین درباره مرگ در عصر دیجیتال، دکتر. الین کاسکت می‌گوید: «مردم همیشه وسایل متوفی را به عنوان سوغاتی نگه می‌داشتند و به آداب و رسوم مختلفی می‌پرداختند که در آن انواع خاصی از اقلام نگهداری می‌شد. بازگرداندن مردگان دیجیتالی را می‌توان به‌عنوان نسخه‌ای فناوری از تشریفات فیزیکی در نظر گرفت».

استفانی شیلمولر، کارشناس روند مرگ و میر، به اندازه کلاهک به جاودانگی در عصر دیجیتال بدبین نیست. شیلمولر با بیان اینکه برقراری نوعی رابطه با متوفی، به یاد آوردن او و برقراری گفت و گوی درونی کاملاً طبیعی است، گفت: «تئوری وجود دارد به نام پیوندهای مداوم. ما ممکن است آن شخص را از دست بدهیم، اما آن رابطه را از دست نمی دهیم. این دیدگاه از غم و اندوه روز به روز رایج تر می شود.

از سوی دیگر، جاودانگی دیجیتال فقط برای افرادی که اخیراً فوت کرده اند صدق نمی کند. این فناوری همچنین می‌تواند افرادی را که در گذشته‌های دور مرده‌اند را در قالب متن، صوتی و تصویری بازگرداند. فناوری توسعه‌یافته توسط شرکت اسرائیلی D-ID فناوری‌ای را توسعه داده است که می‌تواند عکس‌های ثابت را متحرک کند تا به نظر برسد که اجداد ما از آن سوی قبر با ما صحبت می‌کنند.

فناوری مورد بحث توسط سایت تبارشناسی به نام MyHeritage استفاده می شود. کاربران My Heritage نیز می توانند با ارائه متن و عکس اجداد خود، ویدئویی از طریق هوش مصنوعی دریافت کنند. Gilad Japhet، مدیر عامل MyHeritage، گفت: «استفاده ما از هوش مصنوعی برای دمیدن جان تازه‌ای به عکاسی تاریخی به میلیون‌ها نفر کمک می‌کند تا پیوند عاطفی جدیدی با اجداد و عزیزانشان درگذشته ایجاد کنند.»

از سوی دیگر، فناوری‌های پس از مرگ در حال حاضر مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که این فناوری‌ها می‌توانند برای ایجاد یک شبیه‌سازی چت، صوتی و تصویری از یک دوست نزدیک یا یکی از اعضای خانواده که در آینده نزدیک فوت کرده‌اند، ترکیب شوند. تنها چیزی که از این اتفاق جلوگیری می کند، عدم اطمینان اخلاقی در بازگرداندن مردگان به صورت دیجیتالی است. زیرا حقوق مردگان با مقررات قانونی بسیار محدود محفوظ است.

دکتر. کاسکت گفت: “هیچ واترمارک دیجیتالی لازمی وجود ندارد که بتواند به وضوح بازسازی مردگان را شناسایی کند. بنابراین، مهم نیست که بازنمایی متوفی از نظر فیزیکی چقدر واضح باشد، ما باید رمزهای پشت رفتار آن شخص را بدانیم. ما باید از یکی از بستگان متوفی خود بخواهید که به ما چیزهای جعلی بگویند، تبلیغات سیاسی کنند یا محصولی را تبلیغ کنند.».

در نهایت، جاودانگی دیجیتال این سوال را مطرح می‌کند که آیا استفاده از فناوری برای کاهش غم و اندوه، مشکلات پیش‌بینی‌نشده دیگری را ایجاد می‌کند: مثلاً شبیه‌سازی یک استاد دانشگاه، می‌تواند پس از مرگ به تدریس ادامه دهد و شغل دانشگاهیان بازمانده را از بین ببرد؟ یا جاودانه شد.