حادثه در متروی مکزیک ۱۰۰ کشته و زخمی برجای گذاشت + ویدئو

سقوط پل قطار مترو در مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک که ساعتی پیش رخ داد، دستکم ۱۳ کشته و بیش از ۷۰ مجروح برجای گذاشته است.

تصاویر تلویزیون مکزیک و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بخشی از این پل دوشنبه‌شب که محل عبور واگن‌های قطار بودند تخریب شد.

منابع بیمارستانی از وخامت حال تعدادی از مجروحان و احتمال افزایش جان‌باختگان این حادثه خبر داده‌اند.

شهردار مکزیک در یک پیام توئیتری گفت به سمت محل حادثه درحرکت است. یکی از ویدئوهای تلویزیون مکزیک نشان داد که این گذرگاه در حال سقوط بر روی خودروهای عبوری در جاده زیر آن است.

ویدئوی دیگری نشان داده که نیروهای اورژانس و آتش‌نشان‌ها درصحنه حادثه حاضر هستند و در میان آوار به دنبال افرادی هستند که از این حادثه جان سالم به دربرده‌اند.

ال پائیس به نقل از نیروهای امدادی تعداد کشته‌های این حادثه را تاکنون دستکم ۶ نفر و مجروحان را ۵۰ نفر اعلام کرد و افزود: طبق گزارش‌های اولیه پزشکان و خدمات اورژانس به محل حادثه اعزام‌شده‌اند و کلودیا شین باوم رئیس دولت مکزیکوسیتی در حال عزیمت به منطقه است.

Moment train track collapses in Mexico City killing and injuring dozens of people pic.twitter.com/bMWtmcIU4z

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 4, 2021