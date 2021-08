حمله شب ‎هنگام طالبان به ولسوالی کجران دایکندی دفع شد

مقام‌های محلی ولایت دایکندی می گویند که گروه طالبان شب گذشته بر “پاسگاه خاک شور” ولسوالی کجران حمله کرده و پس از چندین ساعت درگیری با نیروهای امنیتی عقب زده شدند.

سلمان انصاری، ولسوال کجران به خبرنامه می‎گوید حمله گروه طالبان حوالی ساعت ۱:۳۰ شب آغاز و تا اوایل صبح ادامه یافته است. به گفته ی انصاری در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. از تلفات جنگجویان طالبان جزییاتی در دست نیست.

ولسوال کجران تصریح کرد که در حدود ۲۵۰ نفر از جنگجویان قطعه سرخ طالبان از ولسوالی اجرستان غزنی به کجران آمده بودند. از این رو شماری از این جنگجویان امشب این حمله طالبان را راه اندازی کردند.

آقای انصاری می‎گوید از یک هفته به این سو جنگجویان طالبان در ساحات بالا دشت، مناره و غرمه تجمع گسترده‎ای را به هدف تصرف ولسوالی کجران راه انداری نموده اند.

ولسوال کجران می گوید که والیان نام نهاد طالبان برای ولایت‌های دایکندی و ارزگان نیز شب گذشته به خاطر سازماندهی حملات شب گذشته در روستای “بالا دشت” آمده بودند.

#ABD‘nin #Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad @US4AfghanPeace ile #Taliban arasındaki #Doha “vekil barışı” anlaşmasının sonuçları: Ne yazık ki Afgan halkı yine ağır bedeller ödüyor!

The consequence of Khalilzad’s Doha Deal. #Afghans are paying heavy price of “proxy peace”! pic.twitter.com/703EsMRWzV

— Halil Silahşör (@HalilSilahsor) August 1, 2021