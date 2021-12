خانواده همسر: ۵ نشانه که ثابت می کند خانواده همسرتان شما را دوست دارد

طبیعی است که همه ما انسان ها در پی دوست داشته شدن هستیم. دخترها زمانی که به تازگی خانواده همسر را ملاقات می کنند، فکر می کنند که آیا آن ها او را دوست دارند؟ چه تاثیری برخانواده همسر می گذراند و چه حسی به آن ها می دهند. اگر به خاطر این موضوع شب ها، بی خوابی می کشید و به سناریوهای مختلف فکر می کنید، بهتر است با ما همراه باشید. ما ۵ نشانه ساده را به شما می گوییم که ثابت می کند خانواده همسرتان واقعا شما را دوست دارد.

وقتی از کسی خوشمان می‌آید، برای این که بهتر آشنا شویم، سؤالات زیادی از او می‌پرسیم. کنجکاوی در مورد او به طور طبیعی به وجود می آید. از جایی که در آن بزرگ شده تا اهداف زندگی، روش های گذراندن اوقات فراغت و غیره. ممکن است در ابتدا حس خوبی در مورد این سوال ها نداشته باشید، اما در واقع ثابت می کند که خانواده همسرتان، شما را دوست دارد. به همین خاطر سعی می کنند شما را بهتر بشناسند.

۲. به شما توجه می کنند

وقتی صحبت می کنید و چیزی می گویید، آن ها لبخند می زنند و به شما توجه می کنند. از شما می پرسند که آیا دوست دارید چیزی بخورید؟ این یک نشانه مثبت است. زمانی عالی تر می شود که پدر و مادر همسر، هر دو به شما توجه داشته باشند.

۳.اصرار بر ماندن بیشتر

اگر خانواده همسر، اصرار می کند که بیشتر با آن ها بمانید و شام را دور هم سرو کنید، این نشانه ای از علاقه آن ها است. به خصوص زمانی که از شما برای سایر اعضای خانواده تعریف می کنند، احتمالاً یک سیگنال سبز است. آن ها واقعا شما را به عنوان عضوی از خانواده پذیرفته اند.

۴.خانواده همسر، تاکید بر دیدارهای آینده

اگر خانواده همسر تان مدام از شما بپرسند که کی می آیید، بیشتر به ما سر بزنید، نشانه علاقه آن ها است. یا اگر در رویداد ها و برنامه های مختلف شما را دعوت می کند، پس بدانید که آن ها شما را دوست دارد.

۵.شما را به مهمانان و اقوام خود معرفی می کند

وقتی خانواده همسر، شما را به یک مهمانی خانوادگی دعوت می کند و به مردم معرفی می کند، یعنی شما را دوست دارد. والدین این کار را تنها زمانی انجام می دهند که شما را به عنوان عضو جدید خانواده پذیرفته باشند و برای تان ارزش و احترام قایل باشند.

