کتاب مُعجز خدا و داستان زمستان اتومی(Nuclear winter)

بارو کنید تا پیش از لحظه ی که به این جا برسم و این آیت را بخوانم، هرگز تصور نمی کردم که در قرآن کریم سر نخ های یک داستان مهیب را که احتمالاً به دست های آلوده به گناه بشر، رقم زده خواهد شد، به دست بیاورم. من در اندیشه قصه پردازی های متداول نیستم و هم نمی خواهم هرچیزی را به قرآن وصل کنم و از کتاب خدا معنی کشی های من درآوردی نمایم. اما، در این جا واقعا شگفت زده شدم و انگار برای اولین بار بود که متوجه گردیدم، نام سوره ی در قرآن “دخان” یعنی دود است و این دود عذاب تلخ و دردناک برای بشریت، عنوان شده است.

چند روز قبل، مقاله ای از همین نشانی و از همین قلم زیر این عنوان( اگر معضل اوکراین منجر به جنگ هسته ی شود، چه خواهد شد؟) به نشر رسید که در آن از پی آمد جنگ های بزرگ هسته ای، چیزهایی را با شما در میان گذاشتم. یکی از مسایلی که در آن مقاله به آن اشاره رفته بود، دود غلیظی بود که در پی جنگ های هسته ی، در مقیاس وسیع به هوا پرت می شود و جلو رسیدن نور آفتاب به زمین را می بندد.

این دود و یا کاربن سیاه، در نتیجه ی آتش سوزی های بسیار مهیب و سنگینی اتفاق می افتد که شهرهای بزرگ را به کام خود فرو می برد و خشک و تر را نا بود می کند. جاشوا کوپه کاندیدای دکترای علوم جوی یا غلاف زمین، در دانشگاه راتگرز می گوید:”” Even asphalt can burn at the temperatures these bombs get to” حتی آسفالت در دمای شدیدی که بمب های اتومی، ایجاد می کنند، می سوزد.

این آتش سوزی ها، میلیون ها متریک تن کاربن سیاه را به هوا می برند و جلو نور آفتاب را می گیرند و منجر به ایجاد زمستانی اتومی می گردند و در نتیجه، ده درجه حرارت تمامی کره ی زمین را پایین می آورند. آقای کوپه برای این که عمق این فاجعه را خوب تر و روشن تر بیان کند، مثال می زند و می گوید” تغییر دمای زمین از زمان آغاز انقلاب صنعتی، فقط یک درجه سانتی گراد، بوده است.” یعنی اگر نیمه ی دوم قرن ۱۸ را نقطه ی آغاز انقلاب صنعتی تصور نماییم، در خلال ۲۶۰ سال گذشته، به رغم فعالیت های بسیار ویرانگر بشری، حرارت زمین فقط، یک درجه ی سانتی گراد بالا رفته است. اما، در نتیجه ی یک جنگ تمام عیار اتومی میان امریکا و روسیه، در مدت زمان کوتاه دمای زمین ده درجه ی سانتی گراد افت می کند و زمستان هسته ی به وقوع می پیوندد و در نتیجه همه چیز بر روی این گوی خاکی را تحت تأثیر قرار می دهد و اگر از زندگی اثری باقی بماند را به جهنمی مبدل می سازد.

حالا بیایید از خود بپرسیم که آیا دودی که در سوره ی دخان از آن یادی رفته و عذاب بزرگ خوانده شده است، همان چیزی است که به دست بشر و در پی یک جنگ هسته ی به وقوع خواهد پیوست؟

مسلماً با جزم نمی توان در این باره ابراز نظر کرد اما، این احتمال در روشنی قدرت تخریب سلاح های اتومی و تا زمانی که این سلاح ها نابود نشده اند، وارد و قابل پیش بینی است. مهم است مؤمنان بدانند که این رخداد یعنی پدیدار شدن دود فراگیر در آسمان در احادیث نبوی نیز تذکر یافته و یکی از چندین نشانه ی بزرگ قرب و یا نزدیکی روز قیامت دانسته شده است. هرچند این روایت ها به دست راویان، حاشیه دار می شوند اما، میراث پیامبر اکرم(ص) خالی از آن ها نیست.