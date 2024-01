نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در کابل برگزار خواهد شد

کاظمی قمی در دیدار با امیرخان متقی، آمادگی کشورمان برای گسترش همه‌جانبه همکاریها و کمک به مردم افغانستان را اعلام داشت.متقی بااستقبال از ابتکار ایران در تشکیل گروه تماس منطقه‌ای،برای میزبانی نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان درکابل اعلام مسرت و آمادگی کرد pic.twitter.com/mB6W3dRXix

— Embassy of the I.R. Iran in Kabul, Afghanistan (@IRANinKabul) January 9, 2024