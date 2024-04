ایران برای همکاری با امارت اسلامی جهت «مبارزه با تروریسم» اعلام آمادگی کرد

سفارت ج.ا.ایران ضمن محکومیت حادثه تروریستی مسجد امام زمان (عج) ولسوالی گذره ولایت هرات که منجر به جراحت و شهادت جمعی از نمازگزاران شد، خواستار شناسایی و مجازات مرتکبین این جنایت میباشد و آمادگی خود را جهت تقویت همکاری با حکومت سرپرست افغانستان جهت مبارزه با تروریسم اعلام می نماید pic.twitter.com/zN68e6amrY

— Embassy of the I.R. Iran in Kabul, Afghanistan (@IRANinKabul) April 29, 2024