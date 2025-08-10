ترمپ روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌ اجتماعی تروث سوشال گفت که هند نه‌تنها حجم بالایی از نفت روسیه را می‌خرد، بلکه بخشی از این نفت را در بازار آزاد با سود بالا می‌فروشد. ترمپ افزود: «آن‌ها اهمیتی نمی‌دهند که چند نفر در اوکراین به‌دست ماشین جنگی روسیه کشته می‌شوند» و اعلام کرد که تعرفه واردات کالاهای هندی به امریکا را «به‌طور چشمگیری» افزایش خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه هند در واکنش، این اقدام را «بی‌اساس و ناعادلانه» خواند و تأکید کرد که هند تمام اقدامات لازم را برای حفظ منافع ملی و امنیت اقتصادی خود انجام خواهد داد. او همچنین گفت که کشورهای غربی که هند را به دلیل روابط با روسیه هدف قرار داده‌اند، خود نیز همچنان در حال تجارت دوجانبه با مسکو هستند.

علیرغم تهدیدهای ترمپ، منابع دولتی هند به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که دهلی‌نو به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد. هند در نیمه نخست سال جاری روزانه حدود ۱.۷۵ میلیون بشکه نفت دریایی از روسیه وارد کرده که نسبت به سال گذشته ۱٪ افزایش داشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که آغاز واردات نفت از روسیه پس از آن صورت گرفت که عرضه‌کنندگان سنتی، نفت خود را به اروپا منتقل کردند و هند برای تأمین نیازهای خود ناچار به این اقدام شد.

در همین حال، منابع صنعتی به رویترز گفته‌اند که پالایشگاه‌های اصلی هند اخیراً خرید نفت از روسیه را متوقف کرده‌اند؛ زیرا پس از تهدید تعرفه‌ای ترامپ، تخفیف‌های روسیه در مقایسه با دیگر تأمین‌کنندگان کاهش یافته است. با این حال، مقام‌های هندی هرگونه تغییر در سیاست نفتی کشور را رد کرده‌اند.

ترامپ پیشتر در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات کالاهای هندی اعمال خواهد کرد. همچنین او بارها کشورهای عضو گروه بریکس، از جمله هند، را به «ضدیت با آمریکا» متهم کرده است؛ اتهامی که این کشورها رد کرده‌اند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه خرید نفت و تسلیحات از روسیه توسط هند، در کنار رفتار غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ، روابط واشنگتن–دهلی را در مسیر پیچیده‌تری قرار می‌دهد.