زلنسکی: مزدورانی از چین، پاکستان و دیگر کشورها در کنار روسیه علیه اوکراین میجنگند
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دوشنبه سیزدهم اسد با بیان این که نیروهای اوکراینی در شمال شرق این کشور در رویارویی با «مزدورانی» از کشورهای مختلف، از جمله چین، پاکستان و کشورهای آفریقایی میجنگند، وی تعهد نمود که به این موضوع پاسخ داده خواهد شد.
زلنسکی پیشتر روسیه را متهم کرده بود که در جنگ علیه اوکراین، جنگجویانی از چین را به خدمت گرفته است؛ اتهامی که بیجنگ آن را رد کرده است. او همچنین، کوریای شمالی را به اعزام هزاران سرباز به منطقه کورسک در روسیه متهم کرده است.
زلنسکی پس از بازدید از خط مقدم در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «با قوماندانان درباره وضعیت خط مقدم و دفاع از ووفتچانسک و دینامیک نبردها گفتگو کردیم».
او افزود: «نیروهای ما در این جبهه از مشارکت مزدورانی از چین، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی در جنگ خبر میدهند. ما به این موضوع پاسخ خواهیم داد».
تا این لحظه، هیچیک از این کشورها به اتهامات زلنسکی واکنشی نشان ندادهاند.
رویترز برای اظهار نظر با سفارتخانههای تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان در کییف تماس گرفت.
روسیه تاکنون در مورد اظهارات زلنسکی اظهار نظر نهکرده است.