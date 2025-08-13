مقامات غزه و الجزیره اعلام کردند که انس الشریف، ۲۸ ساله، در میان گروهی متشکل از چهار خبرنگار و دستیار خبری بودند که در حمله هوایی به خمیه‌ی در نزدیکی شفاخانه شفا در شرق شهر غزه کشته شدند؛ یک مقام شفاخانه گفت که دو نفر دیگر نیز در این حمله هوایی کشته شدند.

اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد که الشریف رئیس یک هسته حماس و «مسئول پیشبرد حملات راکتی علیه غیرنظامیان اسرائیلی و نیروهای دفاعی اسرائیل» بوده است؛ اتهام بی اساسی که گروه‌های روزنامه‌نگاری و شبکه الجزیره، آن را رد و این اقدام اردوی اسرائیل را محکوم کردند.

یک گروه آزادی مطبوعات و یک کارشناس سازمان ملل پیش از این هشدار داده بودند که جان «الشریف» به دلیل گزارش‌هایش از غزه در خطر است. ایرنه خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، ماه گذشته گفت که ادعاهای اسرائیل علیه او بی‌اساس است.

الجزیره اعلام کرد که الشریف پیامی در شبکه‌های اجتماعی گذاشته بود که در صورت مرگش منتشر شود و در آن آمده بود: «… من هرگز در بیان حقیقت، آنگونه که هست، بدون تحریف، تردید نکردم، به این امید که، خداوند شاهد سکوت کسانی باشد، که سکوت کردند.»

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که در ماه جولای از جامعه بین‌المللی خواسته بود از الشریف محافظت کنند، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسرائیل هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای خود علیه او ارائه نکرده است.

سارا قداح، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، گفت: «الگوی اسرائیل در برچسب زدن روزنامه‌نگاران به عنوان شبه‌نظامی، بدون ارائه شواهد معتبر، سوالات جدی در مورد نیت و احترام آن به آزادی مطبوعات ایجاد می‌کند.»

الشریف، که حساب کاربری ایکس او بیش از ۵۰۰،۰۰۰ دنبال‌کننده را نشان می‌داد، دقایقی قبل از مرگش در این پلتفرم نوشت که «اسرائیل بیش از دو ساعت است که شهر غزه را به شدت بمباران می‌کند.»

الجزیره با توصیف الشریف به عنوان «یکی از شجاع‌ترین روزنامه‌نگاران غزه» گفت که این حمله «تلاشی ناامید کننده برای خاموش کردن صداها در انتظار اشغال غزه است.»

حماس می گوید که این قتل ممکن است نشانه‌ای از آغاز حمله اسرائیل باشد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ترور روزنامه‌نگاران و ترساندن کسانی که باقی مانده‌اند، راه را برای جنایت بزرگی که اشغالگران قصد انجام آن را در شهر غزه دارند، هموار می‌کند.»

آخرین حضور زنده انس الشریف، خبرنگار الجزیره، در برنامه خبری ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه بود که در آن درباره افزایش آمار مرگ و میر ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه، به ویژه در میان کودکان، گزارش داد.

در مورد محمد قریقه، آخرین حضور او در برنامه زنده تلویزیونی هاروست نیوزکست در شامگاه یکشنبه بود که در آن، دقایقی قبل از هدف قرار گرفتنش، آخرین تحولات شهر غزه را گزارش داد.