فرستادن هوایی کمکهای بشردوستانه به غزه در دولت ترمپ هرگز گزینه جدی نبوده است
در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، نیروهای نظامی امریکا با انجام عملیاتهای هوایی، حدود ۱۲۲۰ تن کمک غذایی به غزه ارسال کردند. اما به گفته مقامات امریکایی و منابع آگاه، این گزینه در دولت دونالد ترمپ بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است، علیرغم ابراز نگرانیهای او درباره قحطی در غزه در جریان حملات نظامی اسرائیل به حماس که نزدیک به دو سال است ادامه دارد.
یک منبع آگاه این روش را غیرواقعبینانه خواند، چرا که نیازهای ۲.۱ میلیون فلسطینی ساکن غزه را تأمین نمیکند.
اگرچه متحدان نزدیک امریکا مانند اردن، امارات متحده عربی و انگلیس کمکهای هوایی به غزه ارسال کردهاند، اما سازمانهای بشردوستانه این روش را بیشتر نمادین دانسته و معتقدند راهحل واقعی، باز کردن مسیرهای زمینی برای ورود حجم گستردهای از کمکهاست.
بستههای سنگین کمکهای هوایی همچنین میتوانند برای غیرنظامیانی که به سمت محل فرود آنها میدوند، خطرناک باشند.
یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «این گزینه اساساً در دستور کار مذاکرات نبوده است.»
منبعی دیگر افزود: «این روش در حال حاضر یک گزینه جدی محسوب نمیشود.»
برخی مقامات امریکایی پس از بررسی این گزینه به این نتیجه رسیدند که اجرای آن «کاملاً غیرواقعبینانه» است، چرا که حتی در صورت موافقت اسرائیل با استفاده از حریم هوایی، ظرفیت لوجستیکی لازم وجود ندارد.
یک مقام قصر سفید در پاسخ به درخواست رویترز گفت دولت ترمپ آماده «راهحلهای خلاقانه» برای کمک به فلسطینیان غزه است و افزود: «رئیسجمهور ترمپ از هر تلاش مؤثری که غذا را به دست مردم غزه برساند و از دسترس حماس خارج کند، استقبال میکند.»
اسرائیل از اواخر جولای، تحت فشارهای بینالمللی، اجازه ارسال هوایی کمکها به غزه را صادر کرد. ترمپ از تلاشهای «بنیاد بشردوستانه غزه» (GHF) برای توزیع کمکها حمایت کرده، اما این بنیاد به دلیل محدود بودن فعالیتهایش به جنوب غزه و بیفایده بودن در توزیع کمکها، مورد انتقاد سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است.
با نزدیک شدن شمار کشتهشدگان جنگ دو ساله غزه به بیش از ۶۰ هزار نفر، مقامات صحی غزه گزارش میدهند که شمار قربانیان گرسنگی و سوءتغذیه بهطور گسترده در حال افزایش است. تصاویر کودکان گرسنه، موجی از انتقادات جهانی را علیه اسرائیل برانگیخته است.