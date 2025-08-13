ایران: مذاکرات مستقیم با امریکا تحت شرایط مناسب ممکن است

محمدرضا عارف روز سه‌شنبه ۲۱ اسد با اشاره به مذاکرات هسته‌ای تهران با ایالات متحده در ماه‌های گذشته گفت که «رفتار نظام جمهوری اسلامی در مذاکرات در مسیری است که مردم می‌خواهند».

تهران و واشینگتن تا پیش از حملات جون و جولای اسرائیل و امریکا به ایران، پنج دور مذاکره برای دستیابی به توافقی در زمینه پرونده‌ٔ هسته‌ای ایران انجام دادند، اما به‌دنبال جنگ ۱۲ روزه، ششمین دور این گفتگوها متوقف شد.

هر دو کشور، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کردند اما تهران این ادعا را رد کرده است.

آقای عارف در اظهارات خود با بیان این‌که «اگر شرایط مناسب باشد می‌توان با عزت مذاکرات مستقیم انجام داد»، تصریح کرد: «باید دید کشورهایی که با امریکا مذاکره کردند تا چه میزان توانستند به منافعی برسند».

دور قبلی گفتگوهای بین ایران و واشینگتن «غیرمستقیم» بود و عمان نقش میانجی را بین دو کشور داشت.

در حالی که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در هشت هفتهٔ گذشته بارها تهدید کرده که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را ازسر بگیرد، ایالات متحده بار دیگر حمله خواهد کرد، مقام‌های ایران همچنان اصرار دارند که غنی‌سازی اورانیوم را دنبال کنند.

با این حال، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، روز ۱۹ اسد با اشاره به حملهٔ امریکا به سه تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان گفت: «خب آمد و زد؛ الان برویم درست کنیم دوباره می‌آید می‌زند».

او خطاب به مخالفان مذاکره گفت که «اگر حرف نزنی چه کار خواهی کرد؟ می‌خواهی بجنگی؟»

درهمین حال، عزیز غضنفری، جانشین معاون سیاسی سپاه پاسداران، در یادداشتی که وبسایت «بصیرت» متعلق به معاونت سیاسی سپاه منتشر کرده، به اظهارات آقای پزشکیان واکنش نشان داده و گفته که «عرصه سیاست‌ خارجی جایی برای بیان هر واقعیتی نیست».

او افزوده است: «مخاطرات بیان عبارت‌های نادرست توسط مسؤلان بلندپایه دولتی، بیش و پیش از همه دامن خود دولتی‌ها را می‌گیرد و کار را برای فعالیت آنان در عرصه بسیار پیچیده و نفس‌گیر سیاست‌خارجی و حتی سیاست داخلی دشوار می‌سازد».

به گفتهٔ غضنفری، «متأسفانه اشتباهات کلامی رئیس‌جمهور، مخصوصا در بحبوبهٔ حوادث مهم و سرنوشت‌ساز، زیاد شده و گاه آسیب‌هایی را به حوزه امنیت ملی وارد ساخته است».