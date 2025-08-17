برنامه جهانی غذا: نزدیک به ۱.۵ میلیون افغان مجبور به بازگشت از کشورهای همسایه شدند

این سازمان اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ هزار بازگشته در نقاط مرزی، کمک‌های غذایی عاجل و دریافت کرده‌اند، که این امر با حمایت حیاتی کمک‌دهندگان شامل بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا ممکن شده است.

این سازمان تأکید کرد که این کمک‌ها برای کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر در رفع نیازهای عاجل و مقابله با چالش‌های بازسازی زندگی‌شان حیاتی است.

پیش از این، تد چایبان، معاون مدیر اجرایی یونیسف در امور اقدامات بشردوستانه و عملیات تدارکاتی، پس از سفر چهارم خود به افغانستان گفته است که در سال روان میلادی بیش از دو میلیون مهاجر، از جمله نیم میلیون کودک، از ایران، پاکستان و شماری از کشورهای آسیای میانه به افغانستان بازگشته‌اند.

به گفته او، تنها در روز چهارم جولای، بیش از ۵۰ هزار تن از ایران وارد افغانستان شده‌اند که بالاترین رقم روزانه در سال روان است.

آقای چایبان تأکید کرد که این موج گسترده بازگشت، فشار زیادی بر جوامع شکننده‌ای وارد کرده که بیش از نیمی از جمعیت آن به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند.

چایبان در جریان سفر خود از مراکز پذیرش مرزی، از جمله اسلام‌قلعه و هرات، بازدید و با خانواده‌های بازگشته دیدار کرده است.

این نهاد بر حمایت ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان، تأکید کرده است.

چایبان یکی از نگرانی‌های اصلی بازگشت‌کنندگان را تداوم تحصیل دختران عنوان کرده است

به گفته او ممنوعیت آموزش دختران پس از صنف ششم نه تنها آینده آنان، بلکه توسعه افغانستان را نیز به خطر می‌اندازد و یونیسف قویاً از لغو این محدودیت حمایت می‌کند.

یونیسف خواستار رویکردی ایمن، آبرومندانه، داوطلبانه و مرحله‌ای برای روند بازگشت شد و از ایران، پاکستان و افغانستان خواست با برگزاری گفتگو، روند بازگشت‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که فشار کمتری بر جوامع محلی وارد شود.

این نهاد همچنین از کشورهای کمک‌کننده خواست تا از برنامه‌های بشردوستانه برای بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه کودکان و زنان، حمایت مالی کنند.

این درحالیست که سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی‌او‌ام) اعلام کرده است که طی دو سال اخیر بیش از چهار میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند و با هشدار نسبت به بحران انسانی گسترده، خواستار تأمین بودجه عاجل و همکاری منطقه‌ای برای مدیریت این بحران شد.