آلمان در حال بررسی سرنوشت افغانهای گیرمانده در پاکستان است
همزمان با تشدید روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، وزیر داخله آلمان اعلام کرده است که برلین در حال بررسی این موضوع است که آیا به افغانهای گیرمانده در پاکستان که منتظر اسکان در آلمان هستند، اجازه سفر به این کشور داده میشود یا خیر.
به گفته سازمان ملل متحد، پاکستان پیش از مهلت اول سپتمبر برای خروج پناهندگان افغان دارای اسناد، اخراج آنها را آغاز کرده است، اقدامی که میتواند منجر به اخراج بیش از ۱ میلیون افغان از این کشور شود.
در میان آنها بیش از ۲۰۰۰ تن منتظر ویزه برای سفر به آلمان هستند.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه گفته است که بازداشت افغانها برای اخراج، حتی در رخصتی روز استقلال پاکستان در روز پنجشنبه، ادامه داشته است.
این منبع به رویترز گفت: «افرادی که دارای تأییدی پذیرش در آلمان هستند، در حال حاضر به مرز تورخم (بین پاکستان و افغانستان) آورده میشوند.»
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، تأیید کرد که برخی از افغانهای شامل طرح اسکان مجدد آلمان «اخیراً توجه مقامات پاکستانی را به خود جلب کردهاند» و برلین در حال مذاکره با اسلامآباد در مورد وضعیت آنها است.
دوبریندت به خبرنگاران گفت: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این افراد واقعاً میتوانند به آلمان بروند یا خیر. اینکه آیا این اتفاق واقعاً رخ میدهد یا خیر، به نتیجه روند بررسی بستگی دارد.»
از ماه می ۲۰۲۱ تاکنون، آلمان حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ افغان را پذیرفته است، اما دولت محافظهکار میگوید مهاجرت بشردوستانه اکنون از ظرفیت ادغام این کشور فراتر رفته است.
روز چهارشنبه، وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که با مقامات پاکستانی از نزدیک در تماس است و از مکانیزمهای اضطراری تعیین شده برای جلوگیری از اخراج افغانها استفاده میکند.
وزارت داخله آلمان اعلام کرده که نمیتواند جدول زمانی برای تعیین آینده برنامه پذیرش ارائه دهد، اما انتظار دارد که به زودی تصمیماتی در این زمینه گرفته شود. این وزارت نگفت که آیا افزایش اخراجها از پاکستان باعث تسریع تصمیمگیری خواهد شد یا خیر.