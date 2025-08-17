وادفول روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: «در دوران طالبان (امارت اسلامی)، نقض شدید حقوق بشر بار دیگر به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.»

او خاطرنشان کرد که در چهار سال گذشته زنان و دختران در افغانستان از حق آموزش و کار محروم شده اند.

امارت اسلامی پیش از این گفته بود که به حقوق زنان و دختران طبق شریعت احترام می‌گذارد.

وادفول همچنین خاطرنشان کرد که افغانستان با یک بحران بشری شدید روبه‌رو است چنانچه بیش از نیمی از جمعیت – حدود ۲۳ میلیون نفر – به غذا، آب آشامیدنی پاک و مراقبت‌های طبی دسترسی کافی ندارند.

او همچنان گفت وضعیت افغان‌های که خواهان انتقال به آلمان اند و در پاکستان گیرمانده اند نیز مایه نگرانی برای آلمان است.

وادفول افزود: «بسیاری از آنها در معرض خطر اخراج هستند. به همین دلیل، ما در تماس‌های سطح بالا با دولت پاکستان هستیم تا از حفاظت از این افراد اطمینان حاصل کنیم و به کسانی که در روزهای اخیر اخراج یا بازداشت شده‌اند، کمک سریع ارائه دهیم.