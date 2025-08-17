آلمان: بازگشت افغانستان به جامعه بینالمللی بدون احترام به حقوق بشر ناممکن است
در چهارمین سالگرد بازگشت امارت اسلامی به قدرت، یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، هشدار داده است که ادغام مجدد افغانستان در جامعه بینالمللی همچنان دست نیافتنی خواهد بود، مگر اینکه امارت اسلامی به حقوق بشر مردم افغانستان احترام بگذارد.
وادفول روز جمعه در بیانیهای گفت: «در دوران طالبان (امارت اسلامی)، نقض شدید حقوق بشر بار دیگر به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.»
او خاطرنشان کرد که در چهار سال گذشته زنان و دختران در افغانستان از حق آموزش و کار محروم شده اند.
امارت اسلامی پیش از این گفته بود که به حقوق زنان و دختران طبق شریعت احترام میگذارد.
وادفول همچنین خاطرنشان کرد که افغانستان با یک بحران بشری شدید روبهرو است چنانچه بیش از نیمی از جمعیت – حدود ۲۳ میلیون نفر – به غذا، آب آشامیدنی پاک و مراقبتهای طبی دسترسی کافی ندارند.
او همچنان گفت وضعیت افغانهای که خواهان انتقال به آلمان اند و در پاکستان گیرمانده اند نیز مایه نگرانی برای آلمان است.
وادفول افزود: «بسیاری از آنها در معرض خطر اخراج هستند. به همین دلیل، ما در تماسهای سطح بالا با دولت پاکستان هستیم تا از حفاظت از این افراد اطمینان حاصل کنیم و به کسانی که در روزهای اخیر اخراج یا بازداشت شدهاند، کمک سریع ارائه دهیم.