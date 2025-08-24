زوجی برای لغو نکردن تعطیلات، فرزند خود را در فرودگاه رها کردند

خبرگزاری کوکچه– یک زوج از بارسلونا، اسپانیا، پس از اینکه متوجه شدند پاسپورت پسر ۱۰ ساله‌شان منقضی شده است، او را در فرودگاه تنها گذاشتند و به سفر خود به کازابلانکا، مراکش، ادامه دادند.

این اتفاق در فرودگاه ال پرات بارسلونا رخ داد، جایی که این زوج سوار پرواز به کازابلانکا شدند و فرزند خود را در ترمینال تنها گذاشتند. پلیس فرودگاه متوجه پسری شد که به تنهایی در ترمینال پرسه می‌زند و هویت او را شناسایی کرد و بعداً فهمید که والدین او قبلاً سوار هواپیما شده‌اند.

پرواز متوقف شد و این زوج برای بازجویی احضار شدند. آنها ادعا کردند که نمی‌خواستند تعطیلات خود را لغو کنند و از یکی از اقوام خواسته بودند که فرزندشان را از فرودگاه تحویل بگیرد.

با این حال، مقامات قانع نشدند. این زوج به اتهام رها کردن کودک و ایجاد تأخیر در پرواز تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.