جنگندههای اسرائیلی پایتخت یمن، صنعا را هدف قرار دادند: کاخ ریاستجمهوری و نیروگاهها بمباران شدند
جنگندههای اسرائیلی روز یکشنبه حملات گستردهای را در پایتخت یمن، صنعا، انجام دادند و کاخ ریاستجمهوری، نیروگاهها و سایر زیرساختها را هدف قرار دادند.
خبرگزاری کوکچه – جنگندههای اسرائیلی روز یکشنبه حملات هوایی گستردهای را در پایتخت یمن، صنعا، انجام دادند و زیرساختهای کلیدی از جمله کاخ ریاستجمهوری و نیروگاهها را هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل ادعا کرد که این حملات با هدف هدف قرار دادن زیرساختهای حوثیها انجام شده است، از جمله نیروگاههای عسار و حزیر، یک سایت ذخیره سوخت و یک سایت نظامی که کاخ ریاستجمهوری در آن قرار دارد.
شبکه تلویزیونی دولتی اسرائیل (KAN) گزارش داد که ۱۴ جنگنده در این حمله شرکت کردند و حدود ۴۰ بمب بر روی صنعا پرتاب کردند.
شبکه تلویزیونی المسیره که تحت کنترل حوثیها است، این حملات را تأیید کرد و گفت که این حملات به تأسیسات شرکت نفت یمن در جاده ۶۰ متری و نیروگاه مرکزی حزیر در منطقه صنعان در جنوب صنعا اصابت کرده است. این نیروگاه پیشتر در ۱۸ اوت نیز توسط اسرائیل بمباران شده بود.
یک مقام رسمی از وزارت دفاع تحت کنترل حوثیها ادعا کرد که اکثر هواپیماهای اسرائیلی خنثی شده و مجبور به عقبنشینی شدند.
گزارشها حاکی از آن است که تیمهای دفاع شهری برای خاموش کردن آتشسوزیهای ناشی از حملات اسرائیل در جنوب و غرب صنعا در حال تلاش هستند.
وزارت بهداشت تحت کنترل حوثیها اعلام کرد که در این حملات دو نفر کشته و ۳۵ نفر زخمی شدند.
ارتش اسرائیل ادعا کرد که حملات روز یکشنبه در پاسخ به حملات مکرر حوثیها به اسرائیل انجام شده است. ارتش اسرائیل همچنین ادعا کرد که حوثیها در حمله موشکی روز جمعه به اسرائیل برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ از مهمات خوشهای استفاده کردند.
از نوامبر ۲۰۲۳، حوثیها حملات موشکی و پهپادی را علیه اهداف اسرائیلی انجام داده و کشتیهای تجاری در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب را هدف قرار دادهاند تا از فلسطینیها در غزه حمایت کنند. در این منطقه، بیش از ۶۲,۶۰۰ نفر در جریان تهاجم اسرائیل کشته شدهاند.