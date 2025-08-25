لاوروف: گروهی از کشورها و نه ناتو، ضامن صلح در اوکراین شوند
وزیر خارجه روسیه درباره شرایط صلح با اوکراین و ارائه ضمانتهای امنیتی به این کشور گفت گروهی از کشورها، از جمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل باید ضامن امنیت اوکراین باشند. سرگئی لاوروف گفت این گروه میتواند شامل آلمان و ترکیه و سایر کشورها باشد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یکشنبه (دوم سنبله)، در گفتگو با شبکه انبیسی گفت که ولادیمیر پوتین و دونالد ترمپ در جریان مذاکره درباره تضمینهای امنیتی برای اوکراین گفتگو کردند. او افزود که پوتین به موضوع توافقنامه استانبول در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد که تا هنوز اجرا نشده است.
براساس پیشنویس این توافقنامه، روسیه و اوکراین در آن زمان درباره بیطرفی دایمی کییف در ازای تضمینهای امنیتی از سوی پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل گفتگو کردند.
در متن مصاحبه سرگئی لاوروف که وزارت خارجه روسیه منتشر کرد، آمده است: «تضمینکنندگان امنیت اوکراین باید بیطرف باشند. اوکراین باید غیرهستهای باشد و عضو هیچ بلوک نظامی نشود.»
آقای لاوروف همچنین تصریح کرد که عضویت اوکراین در ناتو برای روسیه غیرقابل قبول است. روسیه خواهان حفاظت از روسی زبانان در اوکراین و مذاکره درباره مسائل ارضی است.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه نوشت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از اوکراین میخواهد که تمام منطقه شرقی دونباس را واگذار کند. به گفته این منابع، پوتین همچنین خواستار دست برداشتن اوکراین از «جاهطلبی» برای پیوستن به ناتو شده و تاکید دارد که این کشور بیطرف بماند و نیروهای غربی را از خاک خود خارج کند.
ولودیمیر زلنسکی پیش از دیدار روسای جمهور روسیه و امریکا گفت که اوکراین هرگز حاضر نیست خاک خود را برای به دست آوردن صلح به روسیه واگذار کند. او گفت: «اوکراینیها خاک خود را به اشغالگران نخواهند داد» و هر تصمیمی که در غیاب و برخلاف اوکراین گرفته شود، پذیرفتنی نیست.