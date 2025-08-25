خامنهای: مسائل ایران و امریکا حلنشدنی است
علی خامنهای، رهبر ایران روز یکشنبه (دوم سنبله) در سخنرانی در جمع هوادارانش با رد مذاکره مستقیم با امریکا، به افرادی که خواهان برقراری رابطه میان دو کشور هستند حمله کرد.
آقای خامنهای در سخنان خود این افراد را «ظاهربین» خواند و ادعا کرد که مردم در مقابل کسانی که خواهان مذاکره مستقیم و رابطه با امریکا هستند خواهد ایستاد.
او افزود: «کسانی هم که میگویند چرا با امریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمیکنید، ظاهربین هستند. باطن قضیه این نیست و در سایه هدف واقعی امریکا از دشمنی با ایران، این مسائل حل نشدنی است.»
رهبر ایران در سخنرانیاش اشارهای به مشکلات شدیدی که ایران در هفتههای اخیر با آنها روبهروست نکرد و در مقابل گفت که اینکشور در «جایگاه بالایی» قرار گرفته است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران به تازگی با انتقاد از مخالفان مذاکره با امریکا گفته بود که «اگر حرف نزنی چه کار خواهی کرد؟ میخواهی بجنگی؟»
این در حالی است که رئیسجمهور ایالات متحده گفته است حملات چندی قبل این کشور به سه سایت هستهای فردو، نطنز و اصفهان برنامه هستهای ایران را «نابود کرد» و همچنین هشدار داده اگر ایران بخواهد غنیسازی اورانیوم را از سر بگیرد، امریکا دوباره حمله خواهد کرد.
دولت دونالد ترمپ از زمان روی کار آمدن خواستار توقف کامل غنیسازی در ایران شده و چند نوبت نیز مذاکرات غیرمستقیم با ایران برگزار کرد که دور ششم آن به دلیل حمله اسرائیل به ایران برگزار نشد.
مقامهای ایرانی میگویند غنیسازی حق ایران است و آنها حاضر نیستند درباره توقف آن مذاکره کنند.
این در حالی است که فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرفهای اروپایی توافق برجام هشدار دادهاند اگر ایران به میز مذاکره بازنگردد، ساز و کار موسوم به «مکانیسم ماشه» را برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران فعال خواهند کرد.