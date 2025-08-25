تلفات سنگین در دو رویداد ترافیکی در بدخشان و بلخ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u0645\u0642\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062a\u0623\u06cc\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u062c\u062f\u0627\u06af\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u062f\u062e\u0634\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u062e \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u0634\u0634 \u0646\u0641\u0631 \u0648 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0646\u0647 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u062f\u0631 \u0628\u062f\u062e\u0634\u0627\u0646\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u0647 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u0648\u0644\u0633\u0648\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0633\u0647 \u0646\u0641\u0631 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06cc\u06a9 \u0632\u0646\u060c \u06cc\u06a9 \u0645\u0631\u062f \u0648 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u067e\u0646\u062c \u0646\u0641\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f. \u0639\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u062e\u0631\u0627\u0628\u06cc \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062d\u06cc\u0631\u062a\u0627\u0646\u2013\u0645\u0632\u0627\u0631\u0634\u0631\u06cc\u0641 \u0646\u06cc\u0632 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u0633\u0647 \u0646\u0641\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f. \u0647\u0646\u0648\u0632 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a \u0628\u063a\u0644\u0627\u0646 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u06f2\u06f4 \u0646\u0641\u0631 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f. \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647\u060c \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0648 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u062a\u0631 \u06f5\u06f8\u06f0 \u062f\u0631 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a \u0647\u0631\u0627\u062a\u060c \u06f7\u06f9 \u0646\u0641\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n