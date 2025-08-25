افغانستان
تلفات سنگین در دو رویداد ترافیکی در بدخشان و بلخ

مقام‌های طالبان از وقوع دو رویداد جداگانه ترافیکی در ولایت‌های بدخشان و بلخ خبر داده‌اند که در پی آن شش تن جان باخته و نه تن دیگر زخمی شده‌اند. این حوادث نگرانی‌ها در مورد ایمنی جاده‌ها در افغانستان را بار دیگر برجسته کرده است.

مقام‌های طالبان تأیید کرده‌اند که دو رویداد جداگانه ترافیکی در ولایت‌های بدخشان و بلخ رخ داده که منجر به کشته شدن شش نفر و زخمی شدن نه نفر دیگر شده است.

در بدخشان، فرماندهی امنیه طالبان اعلام کرده است که این حادثه روز یک‌شنبه در ولسوالی کوهستان رخ داده و سه نفر شامل یک زن، یک مرد و یک کودک جان باخته‌اند، در حالی که پنج نفر دیگر زخمی شده‌اند. علت این رویداد خرابی جاده عنوان شده است.

همزمان، در مسیر حیرتان–مزارشریف نیز یک رویداد ترافیکی دیگر رخ داده که در آن سه نفر جان باخته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است.

این حوادث تنها دو روز پس از یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان رخ داده است که در آن ۲۴ نفر زخمی شدند. همچنین هفته گذشته، در پی آتش‌سوزی و حادثه یک موتر ۵۸۰ در ولایت هرات، ۷۹ نفر جان خود را از دست دادند.

 

