برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) امروز (دوشنبه، ۳ سنبله) در صفحه ایکس خود اعلام کرد که شهر هرات در غرب افغانستان در چهار دهه گذشته رشد بی‌سابقه‌ای داشته و چهره آن به‌طور کامل تغییر کرده است. این نهاد تأکید کرده که افق هرات همچنان در حال گسترش است، اما همزمان چالش‌های شهری آن نیز به سرعت افزایش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۵ تغییرات گسترده‌ای در شهر هرات رخ داده است. اگر برنامه‌ریزی شهری به‌طور جدی انجام نشود، رشد سریع شهرنشینی می‌تواند به مشکلاتی مانند ازدحام جمعیت، افزایش مسکن ناایمن و کمبود خدمات اساسی منجر شود. این نهاد هشدار داده که اکنون زمان آن رسیده تا آینده‌ی هرات به‌طور درست و هدفمند شکل داده شود.

هرات پس از کابل، دومین کلان‌شهر بزرگ افغانستان است و به‌عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی و اقتصادی کشور شناخته می‌شود. با این حال، سرعت شهرنشینی نه‌تنها در هرات، بلکه در سراسر افغانستان چالش‌زا بوده است. کمبود مسکن و خدمات شهری، به‌ویژه آب آشامیدنی، از مهم‌ترین مشکلات کنونی شهرها به شمار می‌رود.

بر پایه آمار برنامه اسکان بشر سازمان ملل، بیش از ۴۰ درصد جمعیت شهری افغانستان در کابل متمرکز شده‌اند. این شهر هم‌اکنون با جدی‌ترین بحران زیست‌محیطی و کمبود آب مواجه است. کارشناسان نیز نسبت به کاهش سریع آب‌های زیرزمینی در کابل هشدار داده‌اند و می‌گویند احتمال دارد که طی پنج سال آینده این شهر نخستین پایتخت جهان شود که به‌طور کامل منابع آبی خود را از دست می‌دهد.