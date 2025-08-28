از طوفان الاقصی تا وحشت صهیونیستی: تاملی بر ماهیت جنگ ۲۰۲۳ فلسطین و اسرائیل

جنگ اخیر فلسطین و اسرائیل، که با عملیات “طوفان الاقصی” توسط حماس آغاز شد، نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ این مناقشه دیرینه است، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در ماهیت قدرت، مقاومت و مسئولیت بین‌المللی فراهم می‌کند. در حالی که رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند تا این جنگ را به عنوان “حق اسرائیل در دفاع از خود” در برابر “حمله تروریستی” حماس تصویر کنند، ضروری است که به فراتر از این روایت‌های ساده‌انگارانه برویم و به بررسی ریشه‌ها، زمینه‌ها و پیامدهای واقعی این درگیری بپردازیم.

طوفان الاقصی: کنشی در واکنش به یک عمر ستم

عملیات طوفان الاقصی، هرچند با تلفات جانی همراه بود و از این منظر قابل نقد است، اما نمی‌توان آن را جدا از یک عمر ستم، اشغال، محاصره و نقض حقوق انسانی فلسطینیان تحلیل کرد. این عملیات، بیش از آنکه یک “حمله تروریستی” باشد، فریاد استیصال و خشم نسلی است که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز برای احقاق حقوق خود را مسدود یافته است. بررسی آمارهای مربوط به شهدای فلسطینی، تخریب خانه‌ها، گسترش شهرک‌سازی‌ها و محدودیت‌های روزمره تحمیل شده بر زندگی فلسطینیان، تصویری روشن از وضعیت “آپارتاید” ارائه می‌دهد که زمینه را برای این انفجار فراهم کرده است.

“وحشت صهیونیستی”: استراتژی خشونت و پروپاگاندا

پس از طوفان الاقصی، اسرائیل با واکنش نظامی بی‌رحمانه‌ای به غزه پاسخ داد که مصداق بارز “وحشت صهیونیستی” است. بمباران بی‌وقفه مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و اردوگاه‌های پناهندگان، کشتار هزاران غیرنظامی (که بیشتر آنها زن و کودک هستند)، و استفاده از سلاح‌های ممنوعه، همگی نشان‌دهنده یک استراتژی هدفمند برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردم غزه است. هدف از این استراتژی، نه تنها نابودی حماس، بلکه شکستن اراده مقاومت و تحمیل یک “صلح” تحقیرآمیز بر فلسطینیان است.

علاوه بر خشونت نظامی، اسرائیل از پروپاگاندا و اطلاعات نادرست نیز به عنوان ابزاری برای “وحشت صهیونیستی” استفاده می‌کند. تلاش برای شیطانی‌سازی حماس، انکار واقعیت‌های مربوط به اشغالگری، و سرکوب صداهای منتقد، همگی بخشی از یک کمپین رسانه‌ای گسترده است که هدف آن مشروعیت‌بخشی به اقدامات اسرائیل و منحرف کردن توجه‌ها از جنایات جنگی است.

پیامدهای انسانی و ژئوپلیتیکی جنگ

جنگ ۲۰۲۳ فلسطین و اسرائیل، پیامدهای انسانی و ژئوپلیتیکی گسترده‌ای داشته است. در غزه، این جنگ منجر به یک فاجعه انسانی تمام‌عیار شده است. بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند، زیرساخت‌های حیاتی نابود شده‌اند، و خطر شیوع بیماری‌ها و گرسنگی گسترده وجود دارد. این جنگ همچنین تاثیرات روانی عمیقی بر مردم غزه داشته است که سال‌ها طول خواهد کشید تا التیام یابد.

در سطح ژئوپلیتیک، این جنگ باعث افزایش تنش‌ها در منطقه شده است و احتمال درگیری‌های گسترده‌تر را افزایش داده است. همچنین، این جنگ باعث ایجاد شکاف عمیق‌تر بین غرب و جهان اسلام شده است و اعتماد به نهادهای بین‌المللی را تضعیف کرده است.

مسئولیت بین‌المللی و راهکارهای برون‌رفت

جنگ ۲۰۲۳ فلسطین و اسرائیل، آزمونی برای جامعه بین‌المللی است. سکوت و انفعال در برابر جنایات جنگی اسرائیل، نه تنها نقض تعهدات حقوق بشری است، بلکه تشویق به تکرار این جنایات در آینده است. جامعه بین‌المللی باید با قاطعیت خواستار توقف فوری خشونت‌ها، رفع محاصره غزه، و پاسخگویی عاملان جنایات جنگی شود.

علاوه بر این، جامعه بین‌المللی باید به دنبال راهکارهای عادلانه و پایدار برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل باشد. این راهکارها باید بر اساس حقوق بین‌الملل، از جمله حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، حق بازگشت آوارگان، و پایان دادن به اشغالگری، استوار باشند.

جنگ ۲۰۲۳ فلسطین و اسرائیل، فراتر از یک درگیری نظامی، نمایشی از “وحشت صهیونیستی” است؛ استراتژی خشونت، ترس و پروپاگاندا که هدف آن حفظ سلطه و مشروعیت‌بخشی به اشغالگری است. مقابله با این “وحشت” نیازمند تحلیل انتقادی، اقدام قاطعانه و تلاش برای یافتن راهکارهای عادلانه و پایدار است که حقوق و کرامت انسانی همه افراد را تضمین کند.