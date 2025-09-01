مسئولان ریاست آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی زیر اداره طالبان در ولایت کنر امروز اعلام کردند که بر اساس آخرین آمار، زمین‌لرزه شب گذشته در این ولایت منجر به کشته شدن ۵۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شده است. این تلفات در ولسوالی‌های وته‌پور، مانوگی، چپه‌ دره، سوکی و نورگل ثبت شده‌اند.

مسئولان تاکید کرده‌اند که تعداد زیادی از افراد هنوز زیر آوار مانده‌اند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. پیش از این، طالبان آمار جان‌باختگان این زمین‌لرزه را در کنر ۲۵۰ نفر و در ننگرهار ۹ نفر اعلام کرده بودند. همچنین بیش از ۵۰۰ نفر نیز در این حادثه زخمی شده‌اند.

این زمین‌لرزه حوالی ساعت ۱۲:۰۰ شب گذشته با قدرت ۶ درجه ریشتر در نزدیکی اسدآباد با عمق حدود ۲۷ کیلومتری شهر جلال‌آباد رخ داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که مسئولان و باشندگان محلی در تلاش برای نجات آسیب‌دیدگان هستند و تیم‌های کمکی نیز از مرکز و ولایت‌های همجوار به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند.