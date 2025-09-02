به گزارش خبرگزاری کوکچه، تغییر نام کابل بانک به “کابل بانک نو” تلاشی برای پاک کردن چهره فاسد این بانک بود. اما تاریخچه این بانک با اختلاس صدها میلیون دالر همراه است. طراحان اصلی این رسوایی نه تنها از مجازات فرار کرده‌اند، بلکه اکنون تحت حمایت طالبان در کابل زندگی می‌کنند، آزادانه به دبی سفر می‌کنند و اموالشان مصادره نشده است.

داستان کابل بانک داستان دزدی در مقیاس بزرگ است. ده‌ها میلیون دالر از افراد مختلف دزدیده شد، برخی از آن‌ها در شرایط مرموزی جان باختند و پول‌شان به حساب‌های سیاه منتقل شد. این بانک همچنین با اختلاس نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر که برای حقوق سربازان ارتش ملی افغانستان در نظر گرفته شده بود، مرتبط است. پس از تسلط طالبان، کسانی که سعی کردند پول خود را پس بگیرند، دستگیر شدند و این وجوه توسط شبکه‌ای از دزدان و مافیای مرتبط با طالبان با استفاده از اسناد جعلی خارج شد.

حساب‌های حل‌نشده این بانک و امید متهمان به اینکه گذر زمان خاطره جنایاتشان را محو کند، بخشی از داستان ادامه‌دار این رسوایی است. با این حال، داستان کابل بانک فراتر از آن چیزی است که مردم تاکنون شنیده‌اند.

واحد اطلاعات روند سبز افغانستان (رسا) اکنون در حال آشکار کردن داستان واقعی کابل بانک است. مافیای اصلی با قربانی کردن چند نفر و سوء استفاده از فضای مسموم سال ۲۰۱۵، سعی کردند حقیقت را دفن کنند. اما در حالی که حقیقت می‌تواند پنهان شود، نمی‌توان آن را نابود کرد. تاریخ نشان داده است که حقایق دفن شده سرانجام سر برمی‌آورند و ماهیت آن‌ها تغییر نمی‌کند.

حتی طالبان نیز در پیگیری مسئولیت‌پذیری، اکنون همان مسیر کمیته تصفیه کابل بانک در دوران جمهوریت را دنبال می‌کنند و به دنبال “نخود سیاه” در سیستم هستند.