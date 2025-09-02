همدردی و وعده کمک جهانی با قربانیان زلزله کنر و ننگرهار

ایالات متحده، آلمان و سوئیس با نشر پیام‌های جداگانه، تأسف عمیق خود را از این رویداد ابراز کرده و با خانواده‌های قربانیان همدردی کرده‌اند. بخش آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه امریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که واشنگتن در این شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاده است.

وزارت خارجه آلمان نیز با ارسال پیام تسلیت، این حادثه را غم‌انگیز خوانده و دولت سوئیس علاوه بر ابراز همدردی، وعده کمک‌های اضطراری به آسیب‌دیدگان داده است.

در همین حال، شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان از اعزام تیم‌های نجات و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق زلزله‌زده خبر داده است.

این زمین‌لرزه نیرومند، افزون بر جان‌باختن شمار زیادی از شهروندان، خسارات جدی بر خانه‌های مسکونی و زیربناهای محلی در کنر و ننگرهار وارد کرده است.