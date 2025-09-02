زلزله جدید با بزرگی ۵.۲ شرق افغانستان را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) تأیید کرد که یک زلزله با بزرگی ۵.۲ روز سه‌شنبه شرق افغانستان را لرزاند. این زمین‌لرزه در نزدیکی مرکز زلزله‌ای با بزرگی ۶.۰ رخ داد که اواخر هفته گذشته این منطقه را ویران کرد و بیش از ۱,۴۰۰ کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت. بسیاری از روستاها به طور کامل تخریب شده‌اند.

این زمین‌لرزه جدید بر چالش‌های تیم‌های نجات و بازماندگان در منطقه افزوده است. مناطق آسیب‌دیده، به ویژه ولایت‌های کنر و ننگرهار، در حال حاضر با کمبود منابع، آسیب‌های زیرساختی و نبود کمک‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنند.

دولت طالبان عملیات نجات را رهبری می‌کند، اما ابعاد فاجعه ظرفیت‌های محلی را تحت فشار قرار داده است. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که در روزهای گذشته بیش از ۸۰ پرواز هلیکوپتر برای انتقال مجروحان و ارسال تجهیزات پزشکی انجام داده است. با این حال، نبود کمک‌های بین‌المللی عملیات امداد را مختل کرده است، زیرا بسیاری از کشورها به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و تحریم‌ها از همکاری با طالبان خودداری می‌کنند.

سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بشردوستانه خواستار ارسال کمک‌های فوری به این منطقه شده‌اند و هشدار داده‌اند که در صورت عدم دریافت کمک‌های فوری، تعداد تلفات ممکن است افزایش یابد. سازمان ملل ۵ میلیون دلار برای عملیات امداد اختصاص داده است، اما سازمان‌های امدادی با کمبود شدید بودجه مواجه هستند، زیرا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال جاری به طور چشمگیری کاهش یافته است.