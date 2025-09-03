ساعت ۴ بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۱ سنبله ۱۴۰۴، در ساحه معدن طلای منطقه پس‌کر ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان، ۱۰ تن از ملیشه‌های مسلح طالبان قندهاری تحت حمایت بشیر نورزی، به زور وارد زمین منصور – یک شهروند عادی بدخشان – شدند. آنان منصور را به جرم ندادن زمینش به بشیر نورزی، به شدت مورد لت و کوب قرار داده و سپس بدن نیم‌جانش را با خود بردند.

این نخستین رویداد از این نوع شکنجه‌ها نیست. در همین منطقه بارها باشندگان بدخشان قربانی زورگویی و وحشی‌گری طالبان قندهاری شده‌اند. کسانی که حاضر به واگذاری زمین‌های‌شان به این گروه نشده‌اند، با شکنجه‌های سنگین روبه‌رو شده و به ولایت قندهار منتقل گردیده‌اند.

چنین برخوردهای طالبان قندهاری چیزی جز چپاول آشکار معادن، غصب زمین‌های مردم و سوءاستفاده از قدرت نیست. آنچه امروز در بدخشان جریان دارد، یک نمونه روشن از استبداد قومی، زورگویی سازمان‌یافته و غارت ثروت‌های ملی توسط طالبان قندهاری است.

این اعمال نه تنها ضد انسانی و غیرقانونی است، بلکه نشان می‌دهد که طالبان هیچ پایبندی به عدالت، حقوق مردم و حاکمیت قانون ندارند و تمام تلاش‌شان بر پایه‌ی زور و سرکوب است.

مردم بدخشان بارها از ظلم و ستم طالبان قندهاری شکایت کرده‌اند، اما تاکنون هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از این جنایات صورت نگرفته است. این وضعیت نه تنها امنیت و حقوق شهروندان را به خطر انداخته، بلکه نشان‌دهنده‌ی یک بحران عمیق در حاکمیت قانون و عدالت در کشور است.

جامعه‌ی بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری باید هرچه سریع‌تر به این وضعیت رسیدگی کنند و از مردم بدخشان در برابر این ظلم و ستم حمایت نمایند. ادامه‌ی این روند نه تنها به بحران انسانی دامن می‌زند، بلکه ثبات و امنیت منطقه را نیز به خطر می‌اندازد.