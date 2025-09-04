وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که این محموله‌ها شامل دو مرکز صحی سیار، مواد غذایی، داروهای ضروری و لوازم سرپناه فوری است و انتظار می‌رود بیش از ۱۱ هزار فرد آسیب‌دیده از آن بهره‌مند شوند.

ریاست این عملیات به عهده مریم بنت علی ناصر المسند، معاون وزارت خارجه قطر بود و تیمی از نجات بین‌المللی نیز در انتقال و توزیع این کمک‌ها مشارکت داشتند.

این اقدام قطر در چارچوب حمایت‌های مستمر این کشور از مردم افغانستان انجام می‌شود.

در سال‌های گذشته، قطر همواره در زمان بحران‌های انسانی و حوادث طبیعی مانند زلزله‌ها، کمک‌های بشردوستانه و خدمات نجات ارائه کرده است.

زلزله اخیر در ولایت‌های شرقی کشور بیش از ۱۴۰۰ قربانی گرفته و هزاران نفر را بی‌سرپناه کرده است. ارسال کمک‌های تازه قطر در شرایطی صورت می‌گیرد که نیاز به پشتیبانی بین‌المللی برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان همچنان بسیار جدی است.