قطر چهار طیاره حامل کمک‌های بشردوستانه به کابل ارسال کرد

به دستور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، چهار فروند طیاره امدادی این کشور وارد کابل شدند تا کمک‌های بشردوستانه را برای آسیب‌دیدگان زلزله اخیر در شرق افغانستان منتقل کنند.

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که این محموله‌ها شامل دو مرکز صحی سیار، مواد غذایی، داروهای ضروری و لوازم سرپناه فوری است و انتظار می‌رود بیش از ۱۱ هزار فرد آسیب‌دیده از آن بهره‌مند شوند.

ریاست این عملیات به عهده مریم بنت علی ناصر المسند، معاون وزارت خارجه قطر بود و تیمی از نجات بین‌المللی نیز در انتقال و توزیع این کمک‌ها مشارکت داشتند.

این اقدام قطر در چارچوب حمایت‌های مستمر این کشور از مردم افغانستان انجام می‌شود.

در سال‌های گذشته، قطر همواره در زمان بحران‌های انسانی و حوادث طبیعی مانند زلزله‌ها، کمک‌های بشردوستانه و خدمات نجات ارائه کرده است.

زلزله اخیر در ولایت‌های شرقی کشور بیش از ۱۴۰۰ قربانی گرفته و هزاران نفر را بی‌سرپناه کرده است. ارسال کمک‌های تازه قطر در شرایطی صورت می‌گیرد که نیاز به پشتیبانی بین‌المللی برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان همچنان بسیار جدی است.

