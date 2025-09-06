افغانستان

ترمپ قصد دارد نام وزارت دفاع امریکا را به «وزارت جنگ» تغییر دهد

یک مقام قصر سفید اعلام کرده است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قصد دارد روز جمعه با صدور یک فرمان اجرایی، نام وزارت دفاع را به «وزارت جنگ» تغییر دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا
بر اساس این فرمان، وزیر دفاع، پیت هگست، و دیگر مقامات نظامی اجازه خواهند داشت از عناوین «وزیر جنگ»، «وزارت جنگ»، و «معاون وزیر جنگ» در مکتوب‌های رسمی استفاده کنند. این تغییر باید برای اجرا شدن کامل، منظوری کانگرس را باید بگیرد.

ترمپ ماه گذشته گفته بود که نام فعلی بیش از حد «دفاعی» است و باید آمادگی تهاجمی هم نشان داده شود. وزارت دفاع امریکا پیش از سال ۱۹۴۹ به نام وزارت جنگ شناخته می‌شد.

منتقدان، از جمله سناتور دموکرات تامی دکوورث، این اقدام را «سیاسی و پرهزینه» دانسته‌اند و گفته‌اند پول بهتر است صرف خانواده‌های نظامیان یا دیپلوماسی شود.

