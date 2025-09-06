سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حکومت به تلاشهای خود برای تطبیق پروژههای اقتصادی ملی، از جمله پروژه کانال قوشتپه ادامه میدهد.
ذبیح الله مجاهد افزوده است که مرحله دوم این پروژه زراعتی در آینده نزدیک تکمیل و مرحله سوم این پروژه نیز آغاز خواهد شد.
آقای مجاهد در این مورد گفت: «کانال قوش تپه یکی از پروژههای مهم زراعتی در افغانستان است، فاز اول آن سال گذشته تکمیل شده بود، فاز دوم این پروژه که آغاز شد، به گفته شرکت انکشاف ملی، بعد از پنج ماه تکمیل خواهد شد و کارش در آخرین نقطه جریان دارد.»
مسؤلان شرکت انکشاف ملی که مسئولیت اجرای این پروژه بزرگ اقتصادی ملی را بر عهده دارند، گفتهاند که پیشرفت قابل توجهی در ساخت سد اصلی و فاز دوم این پروژه به وجود آمده است و تلاش میشود تا پیش از وقت تعیینشده به بهرهبرداری برسد.
در همین حال، شماری از باشندگان و دهقانان محل نیز منتظر بهرهگیری از کانال قوشتپه اند و از امارت اسلامی میخواهند که تلاشها برای تکمیل این پروژه بزرگ را سرعت ببخشند.
یک دهقان گفت: «ما از دولت میخواهیم که باید کار کانال قوش تپه را زودتر تکمیل کند تا دشتها آبیاری شوند و حاصلات بگیریم.»
کانال قوشتپه یکی از بزرگترین کانالهای انتقال آب در افغانستان و منطقه است که ۲۸۵ کیلومتر طول، ۱۰۸ متر عرض و ۸.۵ متر عمق دارد.
این کانال ۵۵۰ هزار هکتار زمین را در کشور آبیاری و تحول بزرگی در اقتصاد زراعتی کشور ایجاد خواهد کرد.
کانال قوشتپه که از ولسوالی کلدار بلخ شروع و تا ولسوالی اندخوی فاریاب امتداد دارد، ظرفیت انتقال ۶۵۰ متر مکعب آب در ثانیه را دارد. این کانال میتواند سالانه حدود ۲۰.۵ میلیارد متر مکعب آب از دریایی آمو را منتقل و دشتهای کشور را آبیاری کند.